Vergi gelirleri eridi şans oyunları umut oldu

Maliye Bakanlığı'nın vergi analizi krizin vergi gelirini de sert etkilediğini gösterdi. Birçok kalemde vergi gelirleri eksiye düşerken şans oyunlarının yüzde 16 artması dikkat çekti.



Ekonomideki daralma vergi gelirlerinin Kasım ayında toplam yüzde 5,99 düşmesine neden olurken şans oyunlarındaki 16,76 artış dikkat çekti. Devlet geçen ay, 2007'nin aynı ayına göre 1 milyar 50 milyon YTL daha az KDV ve ÖTV tahsil etti.



Kasımda gelir vergisinde yüzde 6,4, MTV'de yüzde 21,2, yurt içinde alınan KDV'de yüzde 21, ithalde alınan KDV'de yüzde 15,8, ÖTV'de ise yüzde 8,9 oranında düşüş oldu.



Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün "Vergi Analizlerine" göre, krizin vergi gelirlerine etkisi Ekim ayında çok az hissedildi. Söz konusu ayda kurumlar vergisi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre bir azalma meydana geldi. Kasım ayında ise krizin etkileri çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıktı.



En fazla düşüş otomotivde



Birçok kalemde görülen düşüşe rağmen şans oyunlarından elde edilen vergi yüzde 16,76 arttı. Şans oyunları geçen yılın aynı ayında yüzde 3,27 azalmıştı. Krizden en fazla etkilenen sektörler arasında yer alan otomotiv sektörü, vergi gelirlerinde de en fazla düşüşün görüldüğü sektör oldu. 2007 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, motorlu taşıtlardan tahsil edilen ÖTV yüzde 30,91 oranında artarken, bu sene yüzde 54'ü aşan bir gerilemenin ortaya çıkması, sektörün krizden nasıl etkilendiğini gözler önüne serdi.



ÖTV'nin diğer alt kalemlerini oluşturan petrol ve doğal gaz ürünlerinde yüzde 0,04, alkollü içkilerde yüzde 9,17, tütün mamullerinde yüzde 5,81, dayanıklı tüketim mallarında da yüzde 10,67 oranında azalma meydana geldi.



Geçen yıl Kasım ayında, 2006'nın aynı ayına göre yüzde 39,39 oranında tahsilat artışı yaşanan kurumlar vergisinde ise artış oranı 2008'in Kasım ayında yüzde 7,46'ya düştü.



Beyana dayanan kurumlar vergisi tahsilatı yüzde 255 oranında gerilerken, kurumlar vergisi tevkifatı ve geçici vergi ise geçen yıla göre yükseldi. Beyana dayanan gelir vergisinde yüzde 59,48, basit usuldeki gelir vergisinde ise yüzde 35,42'lik bir azalma görüldü.

