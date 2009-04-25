Vergi dairesi kirada 'eş dost' dinlemiyor

Birinci derecede yakınlara, birden fazla ev ve iş yerini ‘bedelsiz kiralama’ işlemleri vergi takibine alınıyor. Bu kapsamda daha az vergi ödemek için gayrimenkul sahipleri birinci derecedeki yakınlarına birden fazla bedelsiz kiralama yapamıyor.



Adana Vergi Dairesi Başkanlığı, gayrimenkul beyannamelerini inceleyerek, birinci derecede yakınlara, birden fazla ev ve iş yerini "bedelsiz kiralama" işlemlerini vergi takibine alıyor.



Adana Vergi Dairesi Başkanı Serdar Aksoy, il genelinde semt, mahalle ve sokak bazında ev ve iş yerleri için emsal kira bedellerini tavan ve taban olmak üzere belirlediklerini, beyanları bu kapsamda karşılaştırdıklarını bildirdi.



Aksoy, daha düşük vergi ödemek için emsal değerin altında gösterilen kira bedellerini incelenirken, mülk sahiplerinin "eşim, dostum, akrabam" gibi gerekçelerini de kabul etmediklerini belirtti.



Gayrimenkul sahiplerinin birinci derecedeki yakınlarına birden fazla bedelsiz kiralama yaptıklarını gözlemlediklerini ifade eden Aksoy, "Oysa, birden fazlası bedelsiz kiralanamıyor. Bu konuda özenli davranılmasını bekliyoruz" dedi.



Geçen yıl, "gayrimenkul sermaye iradı" beyanı veren mükellef sayısının 6 bin 482, matrahın ise 52 milyon 112 bin 304 TL olduğunu hatırlatan ve gerçek tutarların beyan edilmesi için sıkı bir çalışma yaptıklarını ifade eden Aksoy, "Denetimlerde aynı apartmanın aynı katındaki iki dairenin kira gelirleri arasında uçurum niteliğinde fark görülebiliyor" dedi.



Kira gelirinin mart ayına kadar beyan edilmesi gerektiğini hatırlatan Aksoy, şunları kaydetti:



"Ancak, beyanda bulunmayan ya da eksik bulunan mükellefler pişmanlıkla beyanname verme imkanından faydalanabilir. Bu kişilere ceza uygulanmayacak, ancak konut istisnası uygulamasından da faydalanamayacaklar. Ayrıca, yasal düzenleme çerçevesinde, kiracılar, ödemeleri konutta aylık 500 TL ve üzeri ile iş yerinde miktar sınırlaması olmaksızın banka ve PTT şubeleri kanalıyla yapmak zorundalar. Bu uygulamaya uymayanlara da özel usulsüzlük cezası kesilecek."



