Vergi dairelerindeki sistem değişikliği işlem süresini uzattı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de işlem yaptırmak için 9 Eylül Vergi Dairesi Müdürlüğü\'ne gelenler, vergi dairelerindeki sistem değişikliği nedeniyle saatlerce bekletildi.

İzmir\'de yaşayan emekli edebiyat öğretmeni Hülya Toker (62), veraset intikali almak için geldiği 9 Eylül Vergi Dairesi Müdürlüğü\'nde sistem değişikliğinden kaynaklanan arıza nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı. 3 ay önce annesini kaybettiğini ve 10 kardeş adına yeni bir veraset intikali almak için vergi dairesine geldiğini söyleyen Toker, \"Bütün evraklarım hazır. Bilgi çağındayız. Her kurumda bilgi işlem birimi var. Teknik arızalar yarım saatte giderilir. 10 dakikalık bir işlem için saatlerdir bekliyorum. Memurlar da bir şey yapamıyor\" dedi.

Yaklaşık 8 ay önce yeni yerine taşınan 9 Eylül Vergi Dairesi Müdürlüğü\'nün yetkilileri ise sorunun ülke genelinde yaşandığını belirterek kurumlarla ilgili işlemlerin yapıldığını ancak vatandaşları bekletmek zorunda kaldıklarını bildirdi. Ülke genelindeki tüm vergi dairelerinde önümüzdeki nisan ayı sonu itibariyle \'evdb\' adlı yeni sisteme geçileceği bildirilirken sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü dile getirildi.



FOTOĞRAFLI