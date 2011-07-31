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Ekonomi

VERGİ DAİRELERİ YARIN 21.00'E KADAR AÇIK ANKARA (A.A)

31 Temmuz 2011 13:03

-VERGİ DAİRELERİ YARIN 21.00'E KADAR AÇIK ANKARA (A.A) - 31.07.2011 - Vergi Daireleri, yarın saat 21.00'e kadar açık bulundurulacak. Gelir İdaresi Başkanlığının duyurusuna göre, 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksidinin son ödeme günü olan 31 Temmuz'un tatile rastlaması nedeniyle, ödeme süresi yarın akşam sona erecek. Bu çerçevede mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla tüm vergi daireleri, yarın saat 21.00'e kadar açık olacak.

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