Vergi cimrisi, Erdoğan için tam sayfa ilan verdi

Bursa'da geçen yıl 11 yaşındaki oğlu Tahsin'e, helikopter kiralayıp statta binlerce kişiyi ağırlayarak görkemli sünnet düğünü yapmasıyla gündeme gelen emlakçı 48 yaşındaki İsmail Dengiz, şimdi de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Davos'daki tavrı için yerel gazeteye tam sayfa destek ilanı verdi.

Kentin merkez Nilüfer İlçesi'ne bağlı Kayapalı Beldesi'nde emlakçılık yapan İsmail Dengiz, dillere destan sünnet düğünüyle gündeme geldikten sonra dolandırıcılıktan cezaevinde yattığı ortaya çıkmıştı. Hakkında vergi incilemesi başlatılan ve halen açılan soruşturmalar devam eden İsmail Dengiz, bugün Bursa'da yayımlanan bir yerel gazeteye verdiği tam sayfa ilanla yine gündeme oturdu.

Başbakan Erdoğan'ın, Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le katıldığı Gazze oturumundaki tavrını ve Filistin politikasını desteklediğini söyleyen İsmail Dengiz'in yerel gazeteye verdiği ilan şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı, Filistin meselesini ele alışı ve Davos’ta Gazze ile ilgili tartışmada sergilediği tavır nedeniyle bir Türk milliyetçisi olarak bizi gururlandırdığı için kutluyor ve bu davada hep yanında olduğumu belirtmeyi bir borç biliyorum. İsmail Dengiz Kayapalı Emlak Ofisi”



'Partiden teşekkür geldi'





Emlakçı İsmail Dengiz kendisiyle görüşen DHA muhabirine, yerel gazeteye Başbakan Erdoğan'a destek için ilan vermeyi vatandaşlık görevi gördüğünü söyledi.

İlanlarını yerel ve ulusal basında üçer beşer gün arayla yayımlamayı sürdüreceğini söyleyen Dengiz, bu hareketinden dolayı AKP'lilerin kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

Dengiz, “İlanın yayınlanmasından sonra AKP Genel Merkezi üyelerinden bazıları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve milletvekilleri beni telefonla arayarak, yurttaş olarak verdiğim bu destekten dolayı teşekkürlerini ve şükranlarını bildirdiler. Bundan sonra da Filistin’deki kardeşlerimiz için maddi ve manevi imkanlarımız ölçüsünde ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.





Sünnet düğünüyle gündeme geldi



Bursa'da Kayapalı Arsa İnşaat ve Emlak Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dengiz, iki kızından sonra dünyaya gelen ve babasının adını verdiği oğlu Tahsin için geçen ağustos ayında 3 gün 3 gece dillere destan sünnet düğünü yaptı. Helikopter ve stat kiralayan İsmail Dengiz eşi, kızları ve sünnet olacak oğlu ile kent üzerinde helikopterle tur attıktan sonra stada indi. Sünnet düğününde hem mevlit okutuldu, hem sanatçılar ve mehter takımı konser verdi.

Gazeteye ilan verip davet etitği yaklaşık 10 bin kişiyi ağırlayıp, davetlilere tavuklu pilav, ayran ve helva ikram eden İsmail Dengiz, sünnet töreninde siyasi partilere seslenip, yapılacak ilk genel seçimde kendisine birinci sıra adaylık verilmesi halinde kabul edeceğini söyledi.



Sahtecilikten hapis yattı



Bu görkemli sünnet düğünüyle gündeme gelen İsmail Dengiz'in, Bursa Vergi Dairesi’ne verdiği 2007 yılı şahsi ticari kazanç gelir vergisi beyannamesinde 8 bin 500 bin TL kazanç gösterip 1325 lira vergi ödediği ortaya çıkınca inceleme başlatıldı. Bu kadar harcama yapan Dengiz'in üzerine kayıtlı sadece emlak bürosu olduğu ortaya çıktı.

Açıklamalarında “Pırıl pırıl bir insanım” diyen İsmail Dengiz'in, bir ara sahtecilikten cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Geçen kasım ayında dolandırıcılık suçlamasıyla yine gözaltına alınan Dengiz, çıkarıldığı mahkemede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.