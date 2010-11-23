-VERGİ CENNETLERİNE KAÇIŞA KARŞI İLK İMZA ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi cennetlerine kayıt dışı para akışını sona erdirmeyi amaçlayan ilk Bilgi Değişim Anlaşmasını yarın Londra'da Jersey Adalarıyla imzalayacak. Bakan Şimşek, imza töreni ve ikili görüşmeler için bu sabah İngiltere'ye gitti. Şimşek, Londra'daki temaslarının ilk gününde Bloomberg Businessweek Forumuna katılacak ve yatırımcılarla ikili görüşmelerde bulunacak. Maliye Bakanı, yarın da vergi cennetleriyle ilk Bilgi Değişim Anlaşmasına imza koyacak. Söz konusu anlaşmayı, Jersey adına Ekonomi Bakan Yardımcısı Paul Rautier parafe edecek. Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, uluslararası ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte ülkelerin gerek mükellefleri, gerekse bunların elde ettikleri gelirleri kontrol etmeleri zorlaştı. Bu da vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı gibi sorunları artırdı. Vergi cenneti uygulamalarından dünya ülkelerinin de zarar görmeye başlamasıyla birlikte Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nda (OECD) yürütülen çalışmalar sonucunda 2002 yılında ''Vergi Konularında Bilgi Değişim Anlaşması Modeli'' oluşturuldu ve bunun temel esasları belirlendi. OECD'nin vergi cennetleri listesinde yer alan ülkelerin bir çoğu da, OECD'ye verdikleri taahhütlere uygun olarak üye ülkelerin talepte bulunmaları halinde, Bilgi Değişimi Anlaşması imzalayabileceklerini belirtti. -ADA DEVLETLERLE BİLGİ DEĞİŞİMİ- Türkiye de, bu gelişmeler doğrultusunda vergi cenneti olarak kabul edilen ülkelerle ''Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması'' için harekete geçti. Bu çerçevede, Jersey, Man Adası, Bermuda, Cebelitarık, Cayman Adaları, Seyşeller, Guernsey, Bahamalar ve İngiliz Virjin Adalarıyla görüşmeler başlatıldı. Jersey ile anlaşmaya varılırken, diğer ada ülkelerle görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Jersey ile yarın imzalanacak anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, vergi inceleme elemanlarınca ihtiyaç duyulabilecek bilgiler, Jersey makamlarından talep edilebilecek. Aynı şekilde, Jersey de Türkiye'den bilgi isteyebilecek. Türkiye ve Jersey yetkilileri, vergi incelemesi amacıyla gerektiğinde diğer ülke topraklarında inceleme yapabilecek, ilgili kişilerle görüşebilecek ve yürütülmekte olan bir vergi incelemesine katılabilecek. Türkiye ile Jersey arasında imzalanacak Bilgi Değişim Anlaşması, vergi kaçakçılığı ile vergiden kaçınmanın önlenmesi ve zarar verici vergi rekabeti ile mücadele edilmesi konusunda önemli bir adım teşkil edecek.