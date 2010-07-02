Vergi borcunu ödemeyenleri utandıracak ceza!

T24- Maliye Bakanlığı, 2009 sonu itibariyle vadesi geçtiği halde 30 Haziran 2010 tarihine kadar ödenmeyen 150 bin lira ve üzerindeki vergi borç ve cezalarını teşhir edecek.





Listeler, 15 Temmuz-15 Ağustos sürecinde vergi dairelerinde asılı kalacak, 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanacak.





Maliye Bakanlığının konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.





Tebliğe göre, listeler hazırlanırken, 31 Aralık 2009 itibarıyla vadesi geçtiği halde 30 Haziran 2010 tarihi itibarıyla ödenmeyen vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2009-31 Mayıs 2010 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alındı.





Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına takas ve mahsup başvuruları kabul edilen belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası belediyelere ait şirketlerin, vadesi 31 Aralık 2004 tarihi ve öncesine rastlayan borçları kapsam dışında bırakıldı.





Vergi Barışı Kanunu ile KOBİ'lerin Mali Sektöre Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanuna göre taksitlendirilen ve ödeme süresi henüz sona ermemiş vergi borçları da listeye dahil edilmedi.





Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanun kapsamında ertelenen alacaklar da listede yer almadı.

