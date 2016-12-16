Vergi borcu yapılandırmasıyla Maliye'nin kasasına ne kadar para girdi?

Vergi ve sigorta borcu yapılandırmasıyla 30 Kasım itibariyle Maliye’nin kasasına tam 11.3 milyar lira girdi. Bu giriş, bütçenin de 10 milyar lira fazla vermesini sağladı. Ancak 2016 yılının 11 aylık döneminde ise 2.1 milyar lira bütçe açığı verildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Kasım ayında bütçe gelirleri yapılandırmanın da etkisiyle güçlü bir performans sergilemektedir” dedi.

KDV yüzde 114 arttı

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, bütçe harcamaları kasımda yüzde 17.9 artarak 50.7 milyar liraya yükseldi. Faiz hariç bütçe giderleri de geçen yıla göre yüzde 19.8 artarak 46.8 milyar lira oldu. Faiz giderleri ise yüzde 1 azalarak 3.8 milyar liraya geriledi. Kasımda vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37.2 artarak 54 milyar liraya yükseldi. Vergi türleri itibarıyla kasım ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 114.2, kurumlar vergisi yüzde 38, ithalden alınan katma değer vergisi yüzde 32.6, özel tüketim vergisi yüzde 26, gelir vergisi yüzde 24.3, damga vergisi yüzde 24.2, harçlar yüzde 19.8, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 19.3 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 41.9 arttı. Katma değer vergisindeki artış da yapılandırmadan kaynaklandı. Geçen yıl kasım ayında güvenlik ve savunma harcamalarına 371.5 milyon liralık harcama yapılmıştı. Bu yıl kasımda yapılan harcama 837.3 milyon liraya yükseldi.

Taşıt ve hizmet kiraları arttı

Hükümetin tasarruf yapmayı planladığı taşıt ve hizmet binası kiralamalarında ise geçen yılın toplam harcaması aşıldı. Taşıt kiralamasında kasım ayında 38 milyon liralık harcama yapıldı. 11 ay itibariyle yapılan harcama 420.6 milyon lirayı buldu. Geçen yıl 11 aylık dönemde 340 milyon lira harcanmış, yıl sonunda ise taşıt kiralama gideri 417 milyon lira olarak gerçekleşmişti. Hizmet binası kiralamalarında ise kasım ayında 67.4 milyon liralık harcama yapıldı. 11 ayda kamu kuruluşlarının kamu binalarına yaptıkları harcama 607.8 milyon lira oldu. Geçen yıl 11 aylık dönemde 443 milyon lira harcanmış yıl sonunda da harcama 539.5 milyon lira olarak gerçekleşmişti. 11 aylık dönemde taşıt kiralamaları yüzde 23.5, hizmet binası harcamaları ise yüzde 37 arttı.

Kampanyayşa 1.1 milyar dolar

TÜRK Lirası’na dönülmesi kampanyalarının ilk sonuçları ortaya çıktı. Merkez Bankası verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarındaki düşüş yaklaşık 1.1 milyar dolar oldu. Bireylerin döviz mevduatı 800 milyon dolar azalarak 84.7 milyar dolara düşerken, banka-dışı şirketlerin mevduatı 300 milyon dolar azalarak 55.2 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası’nın haftalık açıkladığı verilere göre 2 Aralık tarihinde mevduat bankalarındaki toplam döviz hesapları 136 milyar 676 milyon dolardı. 9 Aralık tarihi itibariyle 136 milyar 332 milyon dolara geriledi.