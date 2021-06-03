Cumhuriyet tarihinde yapılan 36 vergi borcu yapılandırmasının 10'u son 19 yılda yapıldı.

Vergi borcu yapılandırması, maliyenin nakit sıkıntısı yaşadığı dönemlerde nakit akışı ve borçlarını ödemekte zorluk yaşayan mükelleflere de kolaylık sağlıyor.

Ancak uygulamanın çok sık yapılması, beraberinde olumsuz etkiler de getiriyor.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sık çıkan "vergi aflarının" toplumsal adaleti ve vergi adaletini, bireyin devlete hissettiği aidiyet duygusunu zedelediğini ve uzun vadede de maliyenin vergi tahsilatı yeteneğini azalttığını söylüyor.

Video - Haber: Aylin Yazan & Mesut Ersöz