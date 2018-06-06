"Vergi Barışı nasıl bozulur"

Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık yeni 'Vergi Barışı Yasası'nı değerlendirdi. 2016'daki yasa ile yeni yasa arasındaki benzerliklere karşılaştıran Karabıyık, en önemli farkın barışın bozulma koşullarında olduğunu söyledi.

'Yeni hesaplanan matrah artırımı sonrası vergilerin taksitleri aksatıldığında barış da bozuluyor" diyen Karabıyık'ın değerlendirmesi şöyle:

"Mükellefin artık incelenmeme güvencesi ortadan kalkıyor.

Diğer yandan matrah arttırımı yoluyla yeni 2018’de borçlanılan vergiler de, mükelleften yüksek faiz oranıyla (aylık 1.40) istenir hâle geliyor."

Karabıyık yazısında matrah arttırımı sonrasında yeni hesaplanan vergilerin 30 Eylül’e kadar peşin ödenebildiğini ifade ederken ayrıca taksitlendirilen vergilerin ödenmemesinin yaptırımının oldukça ağır olduğu uyarısında bulundu.

Hürriyet yazarının barışın bozulma koşulları hakkında aktardıkları şöyle:

Varlık barışı hükümlerine göre; şahıslar veya şirketler yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilebiliyor. Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi de gerekiyor.

Sayılan varlıklar Türkiye’ye getirildiğinde ‘vergi incelemesi yapılmayacağı’ güvencesi veriliyor...

Ancak bu güvence hakkı ortadan kalkabiliyor da... 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken yüzde 2 oranındaki hesaplanan vergi eğer vadesinde ödenmezse incelenmeme güvencesi ortadan kalkıyor. Varlıkların bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şartları ihlal edilirse de incelenmeme güvencesi ortadan kalkıyor.

(Sayılan varlıklar eğer; 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Türkiye’ye getirilirse, yüzde 2 vergi de istenmiyor. Temmuz sonuna kadar varlıklarını Türkiye’ye getiren şirket ve şahısların herhangi bir vergi ödemesi gerekmeyecek.)

Yurtdışı varlıkların bildirimi banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleşecekken, yurtiçi varlıklar için bildirim 30 Kasım 2018 tarihine kadar vergi dairesine yapılacak. Yüzde 2 oranındaki verginin ödenmesi için son tarih, 31 Aralık 2018. Yurt içi varlıklar için de eğer; 31 Temmuz 2018 tarihine kadar bildirim yapılırsa, yüzde 2 vergisi istenmiyor.

Yapılandırılma nasıl bozulur?

Devlete olan vergi, sigorta primi, trafik cezası, öğrenim kredisi vb. borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Temmuz 2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunarak, ilk taksiti de 30 Eylül 2018 tarihine kadar ödemesi gerekiyor. (Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ödenebiliyor.) Diğer taksitler ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödenebiliyor.

İlk iki taksitin kesinlikle süresinde ödenmesi gerekiyor. Ayrıca her takvim yılında da en fazla iki taksit aksatılabiliyor. Aksatılabilecek bu iki taksitin de en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar (gecikme zammı da hesaplanarak) ödenmesi gerekiyor. Aksi durumda yapılandırma bozuluyor ve gecikme zammı ve faizine (aylık 1.40) göre oldukça uygun belirlenmiş oranların (Yİ-ÜFE) geçerliliği kalmıyor.