"Vergi artışlarının aileye faturası 1400 lira olacak, ülke talana açılacak"

Orta Vadeli Program (OVP) ve Meclis’e sunulan “torba tasarı” işçi ve memur ücretlerindeki artışları sildi süpürdü. Memura 2018 başında yüzde 4, kamu işçisine yüzde 3.5 ücret zammı verilecek. Buna karşın MTV’deki artış yüzde 40. Sendikaların hesabına göre vergi artışlarının aileye faturası 1400 lira olacak. Önümüzdeki dönemde kamu idari yapısı da sil baştan değişecek. Ege sahilleri kiralanacak, maden aramalarında ÇED istenmeyecek, kamu alanları satılacak.

Yeni OVP dün yayımlandı. Kamudan çok sayıda ihracın ardından ortaya çıkan personel açığını kapatmak için yeni bir yol bulundu. Bunun için emekliler yeniden devlette istihdam edilecek. OVP’de, kamudan ve özel sektörden emekli veya görevden ayrılmış liyakat sahibi üst düzey veya uzman personeli devletin çeşitli program, proje ve misyonlarında gönüllü veya ücretli çalıştırabilecek esnek bir istihdam mekanizması oluşturulacağı ifade edildi. Hükümet sadece zorunlu hallerde başvurulması gerekirken, şimdiye kadar hemen hemen her alanda “acele kamulaştırma” kararları almıştı. OVP’de bundan böyle çok zorunlu haller dışında acele kamulaştırma yapılmayacağı ifade edildi.

Lojman satılacak

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; OVP’de, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulama esasları ve yol haritasının hazırlanacağı ifade edildi. Buna göre, yeni sistem çerçevesinde kamu idari yapısı yeniden düzenlenerek kurumlar arası görev, yetki ve sorumluluk paylaşımı netleştirilecek, idarelerin çalışma usul ve esasları belirlenecek. Büyükşehir Belediye Yasası yeniden düzenlenecek.

Meclis’e sunulan “torba tasarıda” yer alan düzenlemelerden bazıları da şöyle:

* Asgari ücretin vergi kesintisiyle 1404 liranın altında düşmesi engellenecek. Ancak bu zaten açıklanmıştı.

* Şehir merkezlerindeki 10 yaşından büyük kamu lojmanları satılacak.

* Hazine’ye ait olan, belediye mücavir alan sınırlar içindeki tarımsal amaçlı kullanılan arazileri kullanıcılara satacak. Taşınmazlar piyasa fiyatından satılacak.

* Maliye Bakanlığı’ndan irtifak hakkı ile yer kiralayanlar, bu yerleri almak istediklerinde en fazla 2 yıl vade ile alabilirken bu süre 5 yıla uzatılacak.

Kaçak binaya af!

* Hazine arazileri üzerine kaçak yapılan binaların sahiplerine bu taşınmazlar doğrudan belediyeler üzerinden satılıyor. Mevcut düzenlemede bu yapıların 19.7.2003 tarihinden önce yapılmış olması gerekiyordu. Tasarı ile süre uzatılacak. Bu tarih 31.12.2009’a çekilecek.

Stratejik sektörler de indirim

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergilerdeki artışa rağmen stratejik sektörlerde kurumlar vergisini düşüreceklerini, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İstanbul’da konuşan Maliye Bakanı Ağbal, vergi artışlarıyla gelen Orta Vadeli Program’ın gelir artırıcı tedbirler olduğunu söyledi. Bakan Ağbal, yüzde 40’lık MTV artışının bu yıl otomobil alanlar için uygulanmayacağını açıkladı Bakan Naci Ağbal, şunları söyledi: “Biz biliyorsunuz bu düzenlemeyi yasayla yapıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim MTV her sene artıyor. Enflasyon ne kadarsa otomatik olarak zaten artıyor. Eğer biz herhangi bir yasal düzenleme yapmasaydık MTV yüzde 15 oranında 2018 yılında artacaktı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem Maliye’nin telaş içinde hareket ettiğini, vergi artışlarının gereksiz hatta sakıncalı olduğunu belirtti.

20 yıl bedava

Teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi sitelerinin ve sanayi işletmelerinin yerleşim yeri dışına çıkarılması için kuruluş ve genişleme aşamalarında ihtiyaç duyulan mera vasıflı yerlerin tahsis amacı değişikliklerinde yirmi yıllık ot bedeli alınmayacak.

JP Morgan’dan vergi uyarısı

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Türkiye için büyüme tahminini koruduğunu ancak tahminlere yönelik risklerin dezavantaja dönüştüğünü açıkladı. Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, 2018-2020 yılları için geçerli Orta Vadeli Program’ı (OVP) değerlendiren bir rapor yayımladı. Raporda, “Türkiye 2018 için büyüme tahminimizi yüzde 3.1 olarak koruyoruz ama yeni vergilerle tahminlere yönelik riskler dezavantaja dönüşüyor” denildi. JP Morgan, “Türkiye’de hükümet büyümeyi yüksek tutmakta kararlıysa, 2018 için enflasyonu yüzde 7’nin altında tutma tahminini yerine getirmesi çok zor” değerlendirmesini yaptı.

MTV satışları düşürür

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MA SFED) Başkanı Aydın Erkoç, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yüzde 40 artış öngören ‘torba yasa tasarısı’ndaki düzenlemeye üyelerinden ve galericilerden tepkiler geldiğini belirtti. Erkoç’a göre bu artış hem sıfır hem de ikinci el araç satışlarını düşürecek, vatandaşların araç kiralamaya yönelecek.