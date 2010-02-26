Vergi algılama anketinin çarpıcı sonucu

T24- Açık Toplum Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesinin ortak araştırması içinde yer alan vergi algılaması anketinde, deneklerin yüzde 39'u vergi sistemindeki en önemli sorun olarak, tüketimden alınan yüksek vergileri gösterdi. Katılımcılara göre asgari ücretliler vergisini hakkıyla öderken, doktorlar ve yüksek maaş alan özel sektör çalışanları ödemeleri gereken vergiyi vermiyor.

Açık Toplum Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen vergi araştırmasının ayaklarından biri olan vergi anketi 2 bin 400 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı. Anketlerin icrası için 126 anketör görev yaptı.







Ankete katılanların kentlere göre dağılımını gösteren grafik







Ankette sorulan sorulara verilen yanıtlar özetle şöyle oldu

Türkiye'de çözülmesi gereken en önemli sorun nedir? Sorusuna verilen yanıtlarda ekonomik kaynaklı sorunlar öne çıktı. İşsizlik yüzde 58 ile açık farkla öne çıkarkan yüzde 16 ile enflasyon ve hayat pahalılığı, yüzde 10 ile ekonomik istikrarsızlık 2. ve 3. sırada yer aldı.









Ankette en yüksek güven ve memnuniyet puanı bakımından Silahlı Kuvvetler ile Jandarma ilk iki sırayı alırken, en düşük seviyede memnuniyet duyulan kurumlar arasında ise birbirlerine yakın puanlarla belediye mahkemeler ve vergi daireleri yer aldı..























Vergi sisteminin adaletiyle ilgili sorulara verilen yanıtlarda ise büyük şirket sahiplerinin, yüksek maaş alan özel sektör çalışanlarının ve doktorların ödemeleri gerekenden daha az vergi ödeyen gruplar olarak algılandığı görüldü.









