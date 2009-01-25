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Verdiğin oyu fotoğrafla, parayı cebe at!

Kullandığı oyu fotoğraflayan vatandaşlara bazı partilerin para vereceği iddiası, Yüksek Seçim Kurulu’na gitti.

25 Ocak 2009 02:00

Diyarbakır Hazro’da güvenlik güçleri cep telefonuyla kullandığı oyu fotoğraflayan vatandaşlara bazı partilerin para vereceği iddiası üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu.

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde bazı siyasi partilerin, yardım ettikleri kişilere 29 Martta yapılacak yerel seçimde oy kullandıkları pusulanın fotoğrafını cep telefonuyla çekmeleri konusunda baskı yaptığı öne sürüldü.

Hazro ilçesinde, güvenlik güçleri, 29 Martta yapılacak yerel seçimlerde bazı partilerin oy vaadiyle yardımda bulundukları vatandaşları oy kullanma işlemi sırasında cep telefonuyla takip edeceği ihbarını aldı.

İhbarda, partililerin sandıklarda görevlendireceği bazı kişilerin seçim öncesinde yardım ettikleri seçmenlere oy kullanacağı yerde fotoğraf çekme özelliği bulunan cep telefonu vereceği, seçmenin de oy kullandıktan sonra pusulanın fotoğrafını çekip adayın görevlendirdiği kişiye telefonu iade edeceği bildirildi.

Polisin konudan haberdar ettiği İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının İl Seçim Kurulundan görüş aldıktan sonra durumu Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirdiği öğrenildi.

YSK’nin, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, oy kullanma işlemi sırasında seçmenin üzerinde cep telefonu bulunmasının yasaya aykırı olmadığını, bunun engellenmesinin mümkün olamayacağını bildirdiği kaydedildi.

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