Verdiği kahvaltıda İstanbul adaylığı ve istifası konuşulan Meclis Başkanı Yıldırım nasıl tepki verdi?

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ve istifası konusunun da gündeme geldiği Başkanlık Divanı üyeleriyle grup başkanvekillerine verdiği kahvaltıda durumunu esprilerle geçiştirerek renk vermediği öğrenildi.

Başkanlık Divanı'nın bir üyesi T24’e, “Konu, gülüşmelerle, manidar bakışmalarla geçiştirildi” yorumunu yaptı. Kahvaltının ardından televizyon programlarına katılan gurup başkanvekillerinden CHP’li Özgür Özel, Yıldırım’ın aday olması durumunda mutlaka istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Anayasa’nın çok açık olduğunu belirten Özel, “Anayasa çok açık, anayasaya göre, TBMM Başkanları siyasi parti faaliyetlerine katılamaz. O nedenle mutlaka istifa etmesi gerekir” diye konuştu.

“Bal gibi de istifa etmesi gerekir”

Meclis’in milletvekili listeleri kesinleştikten sonra toplanmadığını belirten Özel, “O aslında eski Meclis Başkanı. Binali Bey aday olur ve istifa etmezse bu İstanbul’u almayacağının itirafıdır. Sen İstanbul’u almaya gidiyorsan neden aklın Meclis’te kalsın. Anayasa çok açık, partisinin aday toplantısına gittiğinde bile anayasayı çiğnemiş olacak. Bal gibi de istifa etmesi lazım o koltukta ısrar edemez. İstifayı düşünmemesi, anketlerde seçilemeyeceğini görmesiyle ilgili bir itiraftır