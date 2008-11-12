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Yaşam

Ver kadını, kes ormanı!

Denizli'de Milli Park'ta görevli orman bekçisine rüşvet olarak kadın getirip, ağaçları kestikleri belirlenen 3 kişi tutuklandı.

12 Kasım 2008 02:00

Denizli'nin Çivril İlçesi'ne bağlı Aktaş Köyü'ndeki Milli Park'ta görevli orman bekçisine rüşvet olarak kadın getirip, kaçak ağaç kestikleri ve odun topladıkları belirlenen 3 kişi ile bekçi tutuklandı.
Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önceki gün devriye görevi yaparken, Aktaş Köyü Milli Parkı yolu üzerinde Hasan Durmuş (30) ile amacasının oğulları Sefa Durmuş (36) ve Yaşar Durmuş'u (48) kaçak ağaç kesip, topladıkları odunları kamyonete yüklerken yakaladı. Üç zanlı, Orman Bölge Müdürlüğü'nün kesim yaptığı alandan kaçak olarak topladıkları 3 ton odunla Çivril Orman İşletme Şefliği'ne teslim edildi. Çivril Orman İşletme Şefliği, kaçak odun topladıkları belirlenen 3 kişiye 201 YTL idari para cezası kesti.
Soruşturma kapsamında jandarmada ifadesi alınan 3 kişi, Aktaş Köyü Milli Park alanında orman bekçisi olarak görev yapan Ömer Akça'nın (47), kadın götürmeleri karşılığında ağaç kesip, odun toplamalarına göz yumduğunu söyledi. Zanlıların ifadeleri doğrultusunda orman bekçisi Ömer Akça da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi ve orman bekçisi tutuklandı.


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