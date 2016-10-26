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Spor

Ver Batalla'yı, al Fernandao'yu

Bursaspor'un Fernandao'ya talip olması, Fenerbahçe'yi harekete geçirdi

26 Ekim 2016 13:02

Fenerbahçe, 10 numara transferi için hazırladığı listeye Bursasporlu Batalla'yı da ekledi. Sarı-lacivertliler, Arjantinli yıldız için Fernandao'yu teklif edecek.

Devre arasında çok kaliteli bir 10 numara transferi yapacak olan Fenerbahçe'de listeye sürpriz bir isim daha eklendi.

Daha önce Fabregas ve Ben Arfa ile adı anılan Fenerbahçe son olarak Bursaspor'un maestrosu Pablo Batalla'yı gündemine aldı.

Arjantinli yıldızın listeye girmesinin nedeni ise Fernandao oldu. Bursaspor, eski golcüsü Fernandao'ya talip olunca Fenerbahçe de sürpriz bir takas önerisi hazırladı.

Buna göre sarı-lacivertli ekip, Bursaspor'a Fernandao ile Batalla'nın takas edilmesi teklifinde bulunacak. Yeşil-beyazlı kulüp kabul ederse 32 yaşındaki Batalla Fenerbahçe'nin, 29 yaşındaki Fernandao da Bursa'nın yolunu tutacak.

 

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