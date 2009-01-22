Venus'ten erken veda



Avustralya Açık'a ikinci tur maçlarıyla devam edilirken, günün en büyük sürprizi tek bayanlardan geldi. Geçtiğimiz yılın Wimbledon şampiyonu Venus Williams, genç İspanyol Carla Suarez'e 2-1 yenilerek elendi.



Teniste sezonun ilk Grand Slam mücadelesi olan 97. Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na, ikinci tur maçlarıyla devam edildi.



Melbourne Park kortlarında yapılan, toplam 22 milyon Avustralya Doları ödüllü turnuvada, genelde favori maçlarını kazanarken, günün en büyük sürprizi tek bayanlarda yaşandı.



Tek bayanların nefes kesen maçında Carla Suarez Navarro ile karşılaşan Venus Williams, öne geçtiği maçta rakibine yenilmekten kurtulamayınca, Avustralya Açık'ın dışında kaldı.



Turnuvanın 6 numaralı seri başı Williams ilk seti 6-2 alırken, ikinci setse 6-3'le Navarro'nun oldu. Geçtiğimiz yılın Wimbledon şampiyonu Venus Williams, 21 yaşındaki İspanyol rakibi karşısında son sette de olduça zorlandı.



5-2 önde olduğu final setinde 2 kez servis kırdıran Williams, klasmanda 46. sırada bulunan genç Navarro'ya 7-5'lik set sonucuyla 2-1 yenilerek, 2003'te final oynadığı Avustralya Açık'a ikinci turda veda etmek zorunda kaldı.



Geçtiğimiz yıl Roland Garros'ta çeyrek finak oynayarak dikkatleri üzerine çeken Navarro ise, kariyerinin 4. büyük turnuvasında büyük bir galibiyete imza attı.



Tek bayanlarda bir başka sürpriz ise 14 numaralı seri başı Patty Schnyder'in elenmesi oldu. İkinci turda Virginie Razzano ile karşılaşan İsviçreli raket, dünya klasmanında 56. sırada bulunan Fransız rakibine 6-3 ve 6-1'lik setlerle boyun eğdi.



ERKEKLER KAYIPSIZ



Tek erkeklerde dünyanın ve turnuvanın 1 numarası Rafael Nadal, ilk turda olduğu gibi ikinci turda da zorlanmadı.



Bu turda dünya klasmanında 92. sırada bulunan Hırvat Roko Karanusic ile karşılaşan İspanyol raket, 6-2, 6-3, ve 6-2'lik setlerle sadece 1,5 saat içinde üçüncü tura yükseldi.



Şilili Fernando Gonzalez ve Fransız Gilles Simon da Nadal gibi üçüncü tura set vermeden yükselirken, tek erkeklerde günün en dikkat çekici maçı Jo-Wilfried Tsonga ile Ivan Ljubicic arasında oynandı.



İlk 3 seti tie-break oyunlarının belirlediği maçta geriye düşen geçtiğimiz yılın sürpriz finalisti Tsonga, son seti de 6-2 alarak adını bir üst tura yazdırdı.