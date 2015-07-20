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Spor

Venus Williams Boğaziçi Köprüsü'nde gösteri maçına çıkacak

Williams, 10 yıl önce de köprüde gösteri maçı yapmıştı

20 Temmuz 2015 00:27

Dünyaca ünlü tenisçi Venus Williams, TEB BNP Paribas İstanbul Cup Turnuvası kapsamında, bugün Boğaziçi Köprüsü'nde gösteri maçı yapacak. İpek Soylu ve Çağla Büyükakçay'la gösteri maçı yapacak olan Williams'a, 10 yıl önce aynı yerde gerçekleştirdiği maçta ise İpek Şenoğlu eşlik etmişti.

Tenisin Türkiye'deki en önemli organizasyonu olan TEB BNP Paribas İstanbul Cup Turnuvası için İstanbul'a gelen dünyaca ünlü Williams kardeşlerden Venus Williams, 10 yıl sonra yeniden köprüye çıkacak ve gösteri maçında raket sallayacak.

ABD'li yıldız raket, bugün saat 13.00'te başlayacak olan basın toplantısının ardından saat 15.00'te İpek Soylu ve Çağla Büyükakçay ile Boğaziçi Köprüsü'nde gösteri maçı yapacak. İki kıta arasında 10 yıl önce yine tenis oynayan Venus Williams'a o zaman İpek Şenoğlu eşlik etmişti. Şimdi ise ünlü tenisci İpek Soylu ve Çağla Büyükakçay ile gösteri maçında karşı karşıya gelecek. 

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