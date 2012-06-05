Venüs, Güneş'in önünden TSİ 00.00'da geçecek

Dünyanın dört bir yanındaki amatör gök bilimciler, bugün gerçekleşecek tarihi ‘Venüs geçişini’ izlemek için teleskoplarını kurmaya başladı. 2117’ye kadar son kez gözlemlenecek kozmik olay TSİ 00.00’da başlayacak ve altı saat sürecek.

Güneş Sistemi’nin en büyük altıncı gezegeni olan Venüs’ün Güneş’in önünden geçişi hem Kuzey hem de Güney Yarımküre’de gözlemlenecek. Venüs, Güneş’in ışınlarını kapatamayacak kadar küçük olsa da, yıldızın önünden geçerken kapkara bir nokta gibi belirecek.

Dünya’nın en yakın ikinci komşusu olan Venüs, TSİ 00.00’da Güneş ile Dünya’nın arasından geçmeye başlayacak. Venüs’ün bu hareketi 6 saat 40 dakika sürecek.

ABD Donanma Gözlemevi’nde gök bilimci olan Geoff Chester, “İmkanı olan herkes bu olaya tanık olmalı. Çok nadir karşımıza çıkan bir görüntü” ifadesini kullandı.

Nasıl gözlemlenecek

Venüs’ün nasıl ve ne kadar uzun göreceğiniz, bulunduğunuz bölgenin coğrafi konumu ve hava koşullarına bağlı. Kuzey ve Orta Amerika’da, Venüs geçişi günbatımıyla birlikte başlayacak. Asya’nın batısı, Afrika’nın doğusu ve Avrupa’nın büyük kısmı ise geçişi gündoğumuyla karşılayacak.

Venüs’ün geçişini baştan sona rahatça gözlemyecek olan yerler ise Japonya, Güney Kore ve Çin’in doğusu olacak. Venüs’ün geçişi, bu ülkelerde gündüz vaktinde yaşanacak.

Venüs’ün geçişi kesinlikle çıplak gözle gözlemlenmemeli. Tarihi olayı izlemek istiyorsanız bir teleskop veya kaynak maskesi kullanmanız gerekiyor. Aksi takdirde, kalıcı göz hasarı yaşayabilirsiniz.

Teleskoplar kuruluyor

Dünyanın dört bir yanındaki gök bilimciler, tarihi kozmik olaya saatler kala donanımlarını Venüs’ü izlemek için kuruyor. Hawaii’de Waikiki, Pearl Harbor ve Ko Olina kumsalları amatör gök bilimci akınına uğruyor. Aynı zamanda adadaki Mauna Kea ve Haleakala yanardağları da iyi bir görüş almak isteyenlerin tercihi.

NASA, yerdeki gözlemevlerinin yanı sıra, Solar Dynamics Observatory (SDO) teleskopuyla da Venüs geçişini gözlemleyecek. NASA, internet sayfasında yaptığı açıklamada, teleskopun “Hubble teleskopu” kalitesinde görüntüler elde edeceğini ifade etti.

Texas Üniversitesi akademisyenleri ise ünlü İngiliz kaşif James Cook’un 1769’da yaptığı gibi, kozmik olayı Alaska’da gözlemleyecek. Cook gibi sayısız bilim insanı ve kaşif, o yıl yapılan gözleme dayanan ölçümlerle Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığını neredeyse kesin olarak ölçmeyi başarmıştı.

İlk görüldüğünden bu yana yedinci

Alman gök bilimci Johannes Kepler, Venüs’ün geçişini 17’inci yüzyılda tespit eden ilk insan olmuştu. Bu gece, Keppler’in döneminden bu yana yedinci kez Venüs’ün geçişine tanık olunacak. Bir sonraki geçiş ise 2117’de yaşanacak.

Venüs’ün şekli ve Güneş’in etrafındaki dönüş süresinin Dünya’ya olan oranı, gezegenin Dünya ile Güneş arasından geçişleri arasında yüzyıldan fazla bir sürede gerçekleşmesine neden oluyor. 21’inci yüzyılda, altı Venüs geçişi daha gözlemlenecek.