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Ekonomi

Venizelos: ''Bedel ödemeye hazırız'' ATİNA (A.A)

14 Ekim 2011 15:48

-Venizelos: ''Bedel ödemeye hazırız'' ATİNA (A.A) - 14.10.2011 - Yunanistan Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, Yunanistan'a kredi veren uluslararası kuruluşların talep ettiği tasarruf önlemlerini uygulamaya geçirmenin siyasi bedelini ödemeye hazır olduklarını söyledi. Venizelos, Yunan parlamentosunda yaptığı konuşmada, ''Sorumluluk siyasi ya da seçim maliyetini içeriyorsa o zaman biz bunu üstlenmeye hazırız'' dedi. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in Yunanistan'ı ziyaret edeceğini belirten Venizelos, ''Yunanistan'ın programına destek olmak için IMF'de Çin, Hindistan ve Brezilya'nın desteğini istediğimiz gibi Rusya'nın da desteğini istiyoruz. IMF'nin Yunanistan programında yer alması için dünyadaki 24 bölgenin temsilcilerinin olumlu oylarına ihtiyacımız var'' diye konuştu.     

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