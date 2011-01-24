-VENEZUELA'YA 55-70 METREKARE EVLER YAPILACAK ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Venezuela'nın yaklaşık 2 milyon konut ihtiyacı bulunduğunu kaydederek, ''Ne kadar kısmını alabilirsek, ne kadar kısmını yapabilirsek o oranda yapacağız'' dedi. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Venezuela'nın petrol karşılığı konut teklifini değerlendirmek üzere, Dış Ticaret Müsteşarlığı Toplantı Salonu'nda biraraya geldi. Görüşmeye, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı Ercan Tıraş da katıldı. Çağlayan, görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye ile Venezuela'nın dış ticaretinin yeterince gelişmiş olmadığını ve ticaretin Türkiye aleyhine olduğunu söyledi. Venezuela ile dış ticaretin 180 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu ifade eden Çağlayan, Türkiye'nin bu ülkeden enerji kaynakları başta olmak üzere, demir tozu, alimunyüm gibi bazı hammadeleri aldığını ve demir çelik, hububat, sabun, güzellik malzemeleri gibi maddeleri ihraç ettiğini söyledi. Bakan Çağlayan, Latin Amerika Stratejisi çerçevesinde bu bölgedeki ticaretin son 4 yılda 2 katına çıktığını ve 2,5 milyar dolardan, 5,1 milyar dolara yükseldiğini de kaydetti. Çağlayan, nasıl bir işbirliği, nasıl bir model yapılabileceğini görüştüklerini ifade ederek, şöyle konuştu: ''İlk etapta süratli bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Venezuela'nın yaklaşık 2 milyon konut ihtiyacının ne kadar kısmını alabilirsek, ne kadar kısmını yapabilirsek o oranda yapacağız. Bu ülkeye Türk müteahhitleri girdiği zaman, artık onları çıkarabilene aşkolsun. Çünkü Türk müteüahhitleri 80'den fazla ülkede, 180 milyar dolardan fazla iş yaptılar. Amacımız, hem Türk müşavirlik ve mühendisliğini, hem müteahhitlik sektörünü hem de inşaat malzemesi sektörünü Venezuela'ya sokmak. İlk etapta Türkiye'den işçiler götürülecektir. Konutlar ise 55 ile 70 metrekare şeklinde düşünülüyor. Venezuela ile bir çerçeve anlaşması yapmamız gerekiyor. En tecrübeli firmalarımızı, Türkiye'nin yüz akı olacak şekilde iş yapacak firmalarımızı oraya götüreceğiz.'' -ENERJİ BAKANI YILDIZ- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Venezuela'daki temaslarına değinerek, Venezuela ile enerji işbirliğini artırmak üzere çeşitli görüşmelerde bulunduklarını ve bu görüşmelerin de son derece olumlu geçtiğini kaydetti. Temasları sırasında Venezuela'da, Türkiye'nin özellikle ekonomik büyümesini, siyasi istikrarının takdir edildiğini gördüklerini anlatan Yıldız şunları kaydetti: ''Hem petrol ürünleriyle alakalı, hem ham petrolle alakalı taleplerimizi rahatlıkla karşılayabileceklerini, hatta kendi sistemleri çerçevesinde ihalesiz TPAO'ya blok saha verebileceklerini belirttiler. Bu sahanın yaklaşık uzunluğu 600 kilometreye 90 kilometrelik blok bir bant. Çok büyük bir saha. Düşünün İstanbul'dan Kırşehir ya da Kayseri kadar bir mesafe, 90 km bir bantla devam ettiğini ve komple burası petrol. Biz de burada 2 tane blok üzerinde çalışma yapacağımızı belirttik ve teknik rakamlar, kapasiteler çıkarıldıktan sonra bir arama sahası değil, geliştirilmiş bir sahayı bize verebileceklerini söylediler.'' Rakamlarda ve oradaki bir kısım ortaklık yapılarıyla mutabık kalınması halinde 1-1,5 yıl içerisinde Venezuela'dan petrol çıkarıp getirme imkanı olabileceğine dikkati çeken Yıldız, bunu yapacakları teknik görüşmelerin belirleyeceğini ifade etti. Bunun enerji sektöründe daha çok ucuz petrol elde etmeye çalışan Türkiye için önemli bir fırsat olacağını vurgulayan Yıldız, ''bunların barter sistemi ile iyi bir mekanizmaya oturtulması halinde; ki bunun yarın yapılacak teknik çalışmalar belirleyecek; biraz zor ama sıradışı olan Venezuela'dan Türkiye'nin çok iyi fırsatlar oluşturabileceği kanaatindeyim'' dedi. Temasları sırasında özellikle başkent Caracas'ta gördükleri gecekonduların çok dikkat çekici olduğunu anlatan Yıldız, Venezuela'nın bunların bir an önce geliştirilmesini istediğini, ülkenin 2 milyon konut ihtiyacı olduğunu belirtti.