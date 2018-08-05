Venezuelalı itfaiyecilerden iddia: Yaşanan bir gaz patlamasıydı, suikast girişimi değil

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkent Caracas’taki bir törende yaptığı ve televizyonlarda da canlı yayınlanan konuşma sırasında suikast girişimine uğradı. Maduro, bomba yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Öte yandan suikast girişiminin yaşandığı bölgede bulunan üç itfaiye görevlisi, gerçekleşenin bir ‘suikast girişimi’ değil basit bir gaz patlaması olduğunu iddia etti ve ‘Maduro’ya suikast girişimi’ ifadelendirmesinin hükümete ait bir dil olduğunu söyledi.

Anonim kalmak koşuluyla konuşan üç yetkili, çevredeki bir apartmandaki gaz tankının patladığını dile getirdi. Associated Press’in aktarımına göre olayın meydana geldiği noktadaki bir apartmanın camından duman çıktığı da görüldü.

TIKLAYIN - Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi!​

AP’ye konuşan bir Venezela uzmanı, ‘Maduro’nun suikast girişimini muhalif devlet görevlilerine baskı uygulamak ve özgürlükleri kısıtlamak için kullanma ihtimalinin yüksek’ olduğunu dile getirdi.

Venezuela politikası ve insan hakları uzmanı David Smilde ise amatörce gerçekleştirilen bu suikast girişiminin ‘Maduro hükümeti tarafından siyasi güç kazanmak amacıyla kurguladığının pek olası gözükmediğini’ söyledi.

Ancak Smilde, Maduro’nun cümlesini yarıda kestiği, etrafındaki askerlerin kaçıştığı görüntülerin televizyondan izlenmesinin Başkan’a ‘savunmasız bir hava' verdiğini de ifade etti.

Buna ek olarak Smilde da Maduro’nun bahsi geçen suikast girişimini gücünü konsolide etmek ve hükümet ile silahlı güçleri üzerindeki baskıyı artırmak için kullanacağını söyledi.