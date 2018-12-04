Venezuelalı askerlerden Erdoğan'a jest; İstiklal Marşı'nı okudular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi bir ziyaret için gittiği Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından ilginç bir tören ile karşılandı. Törende Venezuelalı askerler, İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, top atışının ardından Erdoğan askeri kıtayı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerindeki Türk bayraklarıyla kendisini karşılayan çocukları da selamlayarak kısa bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenin ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için düzenlenen resmi törende Venezuelalı askerler İstiklal Marşı'nı yüksek sesle okudu.