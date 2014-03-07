Venezuela'daki gösterilerde kan aktı



Başkent Caracas'ta perşembe günü binlerce kişi Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu protesto etmek için sokaklara çıktı. Birçok gösterici, protestonun barışçıl olduğunu ifade etmek amacıyla beyaz balon taşıdı. Ancak başkentin doğusunda hükümet karşıtlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktı. Çatışmalarda askeri polis teşkilatı Ulusal Muhafızlar'a (Guardia Nacional) bağlı bir polis ve bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Başsavcı Luisa Ortega Diaz, polisin göğsüne aldığı bir kurşun sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı. Parlamento Başkanı Diosdado Cabello da gösteride keskin nişancıların çatılardan ateş açtığını söyledi.

Ölen motosiklet sürücüsünün hükümete yakın bir grup içinde yer aldığı ve Los Ruices mahallesinde göstericilerin kurduğu barikatı kaldırmaya çalıştığı belirtiliyor. Los Ruices mahallesinde hükümet yanlıları ve göstericilerin karşı karşıya geldiği, birbirlerine şişe ve taş fırlattığı bildiriliyor.

Panama Büyükelçiliği çalışanlarına sınır dışı

Öte yandan Venezuela Dışişleri Bakanlığı, ülkede görev yapan Panama Büyükelçiliği personeline ülkeyi terk etmeleri için 48 saatlik süre verdi. Büyükelçi Pedro Roberto Pereira Arosemena ile üç diplomatın ülkede “istenmeyen adam” ilan edildiği açıklandı.

Panama'nın Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) Venezuela'daki durumu görüşmek üzere özel olarak toplanmasını istemesi Venezuela yönetiminin tepkisini çekmişti. Devlet Başkanı Maduro bu girişimi, ülkesine karşı bir komplo olarak değerlendirmiş ve çarşamba günü Panama ile diplomatik ve ekonomik ilişkileri askıya aldığını açıklamıştı.

Venezuela'da şubat ayı başında başlayan gösterilerde artan suç oranları, yolsuzluk, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sefalet protesto ediliyor. Gösterilerde şimdiye kadar en az 20 kişi hayatını kaybederken 300'den fazla kişi de yaralandı.