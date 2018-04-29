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BBC Türkçe

Venezuela'da Yüksek Mahkeme, yargıç atamalarına karşı askeri 'göreve' çağırdı

Venezuela'da muhaliflerin kontrolünde bulunan Meclis, Yüksek Mahkeme'deki yargıçları görevden alıdı ve 33 yargıç atadı. Yüksek Mahkeme ise bu hamleyi yasadışı ilan ederken "Sivil ve askeri yetkililer bu atamalara karşı cebir içeren eylemlere girişmeli" aç

29 Nisan 2018 20:30

Venezuela'da muhaliflerin kontrolünde bulunan Meclis, Yüksek Mahkeme'ye 33 yargıç atarken gelişme "iktidarı ele geçirme hamlesi" eleştirilerine yol açtı.

Meclis, anayasaya göre Yüksek Mahkeme'ye yargıç atama veya buradaki yargıçları görevden alma yetkisinin kendisinde olduğunu savunuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro yanlısı üyelerin çoğunlukta olduğu Yüksek Mahkeme ise bu hamleyi yasadışı ilan etti ve "Sivil ve askeri yetkililer bu atamalara karşı cebir içeren eylemlere girişmeli" açıklamasında bulundu.

Hükümet ise Yüksek Mahkeme'de halihazırda görev yapan yargıçların görevden alınmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Venezuela'da muhalefet, erken seçimlere gitmesi için Başkan Maduro'ya baskı yapıyor.

Maduro ise bu çağrıları reddederken anayasayı yeniden yazacak bir kurucu meclis oluşturulması için çabalıyor.

Ülkedeki siyasi kriz nedeniyle son aylarda çok sayıda protesto düzenlenmişti. Şiddetli eylemlerde çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Son olarak Perşembe günü ülke çapında bir genel grev gerçekleşmişti.

Bugün de başkent Caracas'ın 7 ayrı bölgesinde muhaliflerin yürüyüş yapması planlanıyor.

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