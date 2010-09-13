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Dünya

Venezuela'da uçak kazası: 47 yolcudan 21'i kurtuldu

Venezuela'da 51 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı düştü. Kazadan yaralı olarak kurtulan 23 yolcudan 2'si hayatını kaybetti.

13 Eylül 2010 03:00

T24 - Venezuela'da 51 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı düştü. Kazadan yaralı olarak kurtulan 23 yolcudan 2'si hayatını kaybetti.




Venezuela'da iç hat seferi yapan Venezuela havayolu şirketi Conviasa'ya ait uçağın düşmesinin ardından yaralı olarak kurtulan 23 kişiden 2'sinin öldüğü belirtildi.

Hastane yetkilisi Yanitza Rodriguez, 21 kişinin tedavisinin sürdüğünü, 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bolivar Eyalet Valisi Francisco Rangel Gomez ise uçakta 47 yolcu, 4 mürettebat olmak üzere toplam 51 kişi olduğunu söyledi. Gomez, Margarita Adası'ndan kalkan uçağın Puerto Ordaz kenti havaalanına ulaşmadan kısa bir süre önce düştüğünü bildirdi.

Ulaştırma Bakanı Francisco Garces, daha önce yaptığı açıklamada, Fransız yapımı ATR-42 tipi uçağın kalkıştan hemen sonra Puerto Ordaz kenti yakınlarında devlete ait Sidor çelik döküm arazisine düştüğünü belirtmişti.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.


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