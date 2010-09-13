-VENEZUELA'DA UÇAK DÜŞTÜ CARACAS (A.A) - 13.09.2010 - Venezuela'da, içinde 47 kişi bulunan bir uçağın, kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü ve ilk belirlemelere göre 23 kişinin kurtulduğu belirtildi. Bolivar eyalet valisi Francisco Rangel Gomez, Telesur adlı televizyon kanalına verdiği demeçte, iç hat seferi yapan Venezuela havayolu şirketi Conviasa'ya ait uçağın düşmesinin ardından yaralı olarak kurtulan 23 kişinin hastanede tedavi altına alındığını kaydetti. Ulaştırma Bakanı Francisco Garces ise devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, uçağın Puerto Ordaz kenti yakınlarında düştüğünü, kurtarma görevlilerinin kaza yerine gönderildiğini söyledi. Bakan Garces, yaralı ve ölü olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi. Garces, uçakta 4'ü mürettebat 47 kişi olduğunu belirtti.