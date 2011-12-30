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Dünya

Venezuela'da tanker faciası CARACAS (A.A)

30 Aralık 2011 11:59

-Venezuela'da tanker faciası CARACAS (A.A) - 30.12.2011 - Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, yakıt yüklü bir tankerin kaza yaparak alev alması sonucu en az 13 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Caracas İtfaiye şefi William Martinez, tanker sürücüsünün Caracas'taki bir karayolunda seyrederken aracının kontrolünü kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği sanılan kazada, tankerden sızan yakıtın alev alması sonucu çevrede bulunan 7 aracın yandığını söyledi. Savcılıktan yapılan açıklamada, kazadan yara almadan kurtulan tankerin 30 yaşındaki sürücüsü Tulio Estenique'in gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, görgü tanıklarının verdiği ifadelerde kaza olduğu sırada hız yaptığı belirtilen Estenique'in kazanın meydana gelmesindeki sorumluluğunu belirlemek amacıyla yapılan soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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