Venezuela'da şiddet tırmanıyor

Venezuela'da güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmada onlarca gösterici yaralandı. Muhalefet pazartesi günü polislerin başkent Caracas'ta saldırdıkları hükümet karşıtlarını soyduklarını iddia etti. Muhalif milletvekili Juan Requesens polis saldırısında en az 98 kişinin yaralandığını ve olaylar sırasında çok sayıda gazetecinin de şiddete maruz kaldığını açıkladı.

İki ay önce başlayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu protesto eylemlerinde, hükümet insan haklarını ihlal etmekle suçlanıyor ve erken seçim talep ediliyor. Maduro ise eylemlerin muhalefetin ve yabancı devletlerin komplosu olduğunu öne sürüyor. Protesto gösterileri sırasında çıkan çatışmalarda şimdiye kadar en 65 kişi hayatını kaybetti.

Maduro'ya Bolivya'dan destek

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales bir röportajında ‘hükümetin eyalet valiliği seçimlerinin yapılmasını ve anayasa kongresi toplanmasını istediğini, sağ muhalefetin ise devlet başkanını istifa ettirmeye çalıştığını' söyledi. Muhalefetin ABD ve Amerikan Devletleri Teşkilatı tarafından desteklendiğini belirten Morales ABD'nin amacının Venezuela petrollerini denetimi altına almak olduğunu öne sürdü.

Bolivya Devlet Başkanı ABD ve Amerikan Devletleri Teşkilatı Başkanı Luis Almagro'nun müdahalesinin demokratik prensiplere aykırı olduğunu söyledi ve Nicolas Maduro'nun halkın oylarıyla seçildiğini hatırlattı. Evo Morales, Venezuela'daki muhalefet hareketinin krizi tırmandırarak uluslararası anlaşmazlıklara yol açmaya çalıştığını ve ülkenin ancak iç diyalog ve örneğin Güney Amerika Devletler Topluluğu'nun arabuluculuğuyla huzura kavuşturulabileceğini sözlerine ekledi.

Muhalefetin istifasını talep ettiği Maduro seçimin öne alınmasını reddetmiş ve yeni bir anayasa hazırlanıp halkın oyuna sunulması gerektiğini açıklamıştı. Muhalefet anayasa değişikliğini devlet başkanının yetkilerini genişleteceği gerekçesiyle reddediyor.

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DW/dpa, AG/BS