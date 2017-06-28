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Dünya
Deutsche Welle

Venezuela'da mahkeme binasına bomba atıldı

Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Venezuela'da Yüksek Mahkeme binasına bir polis helikopteri ile saldırı düzenlendi. Devlet Başkanı Maduro, bunun bir darbe girişimi olduğunu ileri sürdü.

28 Haziran 2017 12:06

Aylardır siyasi gerginliğin sürdüğü Venezuella'da Yüksek Mahkeme binasına bir polis helikopterinden el bombaları atılması ülkede yeni bir krize neden oldu. Devlet Başkanı Maduro bunun bir "darbe girişimi" olduğunu ileri sürdü.

Venezuela Devlet Başkanı Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında Salı günü başkent Caracas'ta Yüksek Mahkeme binasına bir polis helikopterinden birisinin patlamadığı iki adet el bombası atıldığını ve bunun terörist bir darbe girişimi olduğunu söyledi.

Maduro karşıtlarının yayınladığı bir manifestoda söz konusu helikopterin pilotu Oscar Perez'in açıklamasına yer verildi ve bunun "zorbalığa yönelik bir adım" olduğu belirtildi.

Maduro, yaptığı açıklamada tüm güvenlik güçlerini barış ortamını savunmak için harekete geçirdiğini belirterek, er ya da geç helikopterin ele geçirileceğini ve bu teör saldırısını düzenleyenlerin yakalanacığını söyledi.Venezuela protestolarında bilanço ağırlaşıyor

Maduro'nun anayasa değişikliği girşimine tepki olarak, dünyanın bilinen en fazla petrol rezervine sahip ülkesi Venezuela'da Nisan ayında başlayan protesto gösterileri sık sık güvenlik güçleriyle çatışmaya sahne oluyor. Meydana şiddet olaylarında en az 77 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi de yaralandı.

AFP/Reuters/MK/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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