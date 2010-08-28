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Dünya

VENEZUELA'DA HELİKOPTER KAZASI: 10 ASKER ÖLDÜ  CARACAS (A.A)

28 Ağustos 2010 23:05

-VENEZUELA'DA HELİKOPTER KAZASI: 10 ASKER ÖLDÜ  CARACAS (A.A) - 28.08.2010 - Venezuela'da ''Ulusal Muhafız'' askerlerini taşıyan helikopter düştü, 10 asker öldü. General Luis Alfredo Dominguez, ''Uyuşturucu kaçakçılarına karşı operasyona giden askerlerimizin helikopter kazasında ölümü, milli matemdir'' dedi.  Dominguez, Helikopterin havalanırken yaptığı kazanın sebebi açıklanmadı. Güney Amerika'da Venezuela'nın güneybatı komşusu Kolombiya ile ile dağlık kesimde 2 bin 200 km'lik sınırı bulunuyor. Bu bölge eskiden beri komünist gerilalarla onlarla bağlantılı çalışan, başta kokain olmak üzere uyuşturucu şebekelerinin faaliyet gösterdiği alan. Kolombiya, birkaç gün önce ABD ve Venezuela'da aranan büyük uyuşturucu şebekesinin yöneticisi Velid Maklim'i ele geçirdi.

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