T24 LogoT24 Logo
Dünya

VENEZUELA'DA HALK SANDIĞA GİDİYOR CARACAS (A.A)

26 Eylül 2010 15:00

-VENEZUELA'DA HALK SANDIĞA GİDİYOR CARACAS (A.A) - 26.09.2010 - Venezuela'da halk bugün ulusal meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanacak. Yerel saatle 06.30'da (TSİ 13.30) açılacak olan sandıklar, 18.30'da (TSİ 01.30) kapanacak, ancak oy vermek için sıra bekleyenlerin olması durumunda oy verme süresi biraz daha uzatılabilecek. İlk sonuçların oy verme işleminin sona ermesinden birkaç saat sonra alınmaya başlanacağı seçimler, uluslararası basın tarafından 12 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Hugo Chavez'e yönelik halk desteğinin bir sınaması da olacağı şeklinde yorumlanıyor. En son 2005'teki seçimleri boykot eden muhalefet ise bu seçimlerde, Chavez yanlısı partilerin hakimiyetindeki parlamentoya daha fazla temsilci göndermeyi hedefliyor. Venezuela'da 17 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bugün ulusal meclisin 165 üyesinin belirlemek için oy kullanacak. Chavez, son seçim mitinglerinden birinde oylamayı, sosyalist "Bolivarcı Devrim" ile zenginlerin çıkarlarına hizmet etmekle suçladığı rakipleri ve ABD hükümeti içindeki düşmanları arasında bir seçim olarak nitelemişti. Venezuela'da devlet başkanlığı seçimi ise 2012'de yapılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24