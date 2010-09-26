-VENEZUELA'DA HALK SANDIĞA GİDİYOR CARACAS (A.A) - 26.09.2010 - Venezuela'da halk bugün ulusal meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanacak. Yerel saatle 06.30'da (TSİ 13.30) açılacak olan sandıklar, 18.30'da (TSİ 01.30) kapanacak, ancak oy vermek için sıra bekleyenlerin olması durumunda oy verme süresi biraz daha uzatılabilecek. İlk sonuçların oy verme işleminin sona ermesinden birkaç saat sonra alınmaya başlanacağı seçimler, uluslararası basın tarafından 12 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Hugo Chavez'e yönelik halk desteğinin bir sınaması da olacağı şeklinde yorumlanıyor. En son 2005'teki seçimleri boykot eden muhalefet ise bu seçimlerde, Chavez yanlısı partilerin hakimiyetindeki parlamentoya daha fazla temsilci göndermeyi hedefliyor. Venezuela'da 17 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bugün ulusal meclisin 165 üyesinin belirlemek için oy kullanacak. Chavez, son seçim mitinglerinden birinde oylamayı, sosyalist "Bolivarcı Devrim" ile zenginlerin çıkarlarına hizmet etmekle suçladığı rakipleri ve ABD hükümeti içindeki düşmanları arasında bir seçim olarak nitelemişti. Venezuela'da devlet başkanlığı seçimi ise 2012'de yapılacak.