Venezuela'da halk kurucu meclisi seçmek için sandık başına gitti

Venezuela'da yaşanan politik krizden çıkışın en önemli adımı olarak görülen Ulusal Kurucu Meclis seçimi bugün gerçekleştiriliyor. Nisan ayından bu yana ülkede şiddet eylemleri düzenleyen sağ grupların boykot çağrılarına rağmen sandıklara yoğun ilgi gözlendi. Ulusal Seçim Konseyi, seçim işleminin oy kullanma merkezlerinin yüzde 94'ünde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Seçmenler ülkenin anayasasını yapacak olan 545 üyeli meclisin üyelerini belirleyecek. 19 milyon 400 bin kayıtlı seçmenin olduğu ülkede 5 bin 500 aday yarışıyor. Kurucu meclis 2016 yılından beri muhalefetin çoğunluğa sahip olduğu parlamentonun yerini alacak ve parlamento binasında gelecek hafta görevine başlayacak.

Venezuela'da yaklaşık 20 muhalefet partisinden oluşan ittifakın boykot ettiği seçimi iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin kazanması bekleniyor. Muhalifler etkin oldukları parlamentoyu dağıtacağı ve Maduro'ya seçimleri erteleme ve seçim kanunu düzenleme yetkisi vereceği gerekçesiyle oylamaya karşı çıkıyor. Seçimler sırasında ülkede protesto gösterileri devam ediyor. Muhalefetin seçim ittifakı Demokratik Birlik Masası (MUD) taraftarlarına başkent Caracas'taki anayol üzerinde düzenlenecek kitlesel protesto gösterisine katılma çağrısı yaptı. Venezuela'da muhalefet lideri Freddy Guevara cumartesi günü "Yarın bunun sadece bir anayasal sahtekârlık olmadığı aynı zamanda da Maduro ve çetesinin en büyük tarihi hatası olduğu belli olacak” diye konuştu.

Maduro'dan video mesajı: Vatan için oy kullandım

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da oy kullanmasının ardından yayınladığı video mesajıyla halka oy kullanma çağrısında bulundu.

Maduro, arabasında çektiği videoda "Ben vatan için oyumu kullandım. Bugün hepimiz büyük seçim için oy kullanmaya gidiyoruz" ifadelerini kullandı. Videoda, Hugo Chavez'in kızı Rosa Virginia Chavez ve eşi de yer aldı. Maduro, oy kulanırken sandık başında yaptığı açıklamada ise, "Barış için, egemenlik ve bağımsızlık için İlk oyu ben kullanmak istedim" dedi.

Seçimde yarışan bir aday öldürüldü

Oylama sırasında ülkede 232 bin güvenlik gücü görev yapıyor. Ülkede dört aydır devam eden protesto gösterilerinde 115'ten fazla insan hayatını kaybetmişti. Kurucu meclis üye adaylarından Jose Felix Pineda’nın (39) Ciudad Bolivar kentinde öldürüldüğü açıklandı. Savcılık Pineda'nın gece evine giren kimliği belirsiz kişiler tarafından birkaç el ateş edilerek öldürüldüğünü belirtti.

Sağ gruplar yer yer saldırı düzenledi

Başkent Caracas'ta bir motosikletli polis konvoyuna yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 1 polis yaralanırken, 3 polis motosikleti ağır hasar gördü.

Öte yandan Merida'da 30 yaşında bir polis kafasına mermi sıkılarak öldürülmüş halde bulundu.

Polis merkezi ateşe verildi

Chacao kentinde ise bir polis merkezi sağcı gruplar tarafından ateşe verildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edilirken, ölü ya da yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı.

ABD'li senatör: Seçim sonucunu tanımayacağız

ABD'de Florida Senatörü Marco Rubio, Venezuela'daki seçime ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, Maduro'nun rejimini kuracağı Kurucu Meclis seçimlerini tanımayacak" ifadelerini kullandı.