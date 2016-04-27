Venezuela'da elektrik krizi büyüyor, iş günü sayısını 2'ye indirildi

Kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesinin tarihi düşük seviyelere indiği ve elektrik krizinin baş gösterdiği Venezuela'da hükümet, kamu çalışanlarının kriz çözülene kadar sadece Pazartesi ve Salı günleri işe geleceğini duyurdu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yardımcısı Aristobulo Isturiz yaptığı açıklamada "Devamlılığı şart olan görevler dışında kalan kamu çalışanları Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri çalışmayacak" dedi.

Maduro yönetimi, bir yandan kamu çalışanlarına tatil vererek elektrik tüketimini azaltmayı amaçlarken diğer yandan da günlük elektrik kesintileri uygulamasına gidiyor.

Ülkede her hane günde 4 saat elektrik kesintisi yaşıyor.

Daha önce alınan bir diğer kararla, hem kamu hem de özel sektör çalışanlarına Cuma günü tatil verilmişti.



Uluslararası yardım talebi



Ülkedeki alışveriş merkezlerinin de açık kalma süresi kısaltılmış durumda. Ayırca işletmelere jeneratörlerle kendi elektriklerini üretmeleri yönünde çağrılar da yapılıyor.

Yağmurların geri dönmesiyle krizin de sonlanacağını savunan Maduro uluslararası toplumdan da yardım istiyor.

"Yaşanan sıkıntıları çözebilmek için uluslararası toplumdan hem teknik düzeyde hem de mali yardım talep ediyoruz" diyen Maduro, Venezuela'nın kendi imkanlarıyla krizi yönetmeye çalıştığını söylüyor.

Ancak muhalefet ve iş çevreleri, elektrik krizinin basit bir hava olayından kaynaklanmadığını iktidarın ekonomi yönetiminin başarısız olduğunu savunuyor.

Venezuela ekonomisi temel ihracat ürünü petrolün fiyatında geçen yıldan bu yana yaşanan sert düşüş nedeniyle krize girmiş durumda.