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Dünya

Venezuela'da Chavez yasağı

Venezuela'da Cumhurbaşkanı Hugo Chavez'in görsellerinin propaganda amaçlı kullanımı kısıtlandı.

23 Kasım 2010 02:00

T24 - Venezuela'da Cumhurbaşkanı Hugo Chavez'in görsellerinin propaganda amaçlı kullanımı kısıtlandı.
 


Venezuela hükümeti Cumhurbaşkanı Hugo Chavez'in görsellerinin propaganda amaçlı kullanımını kısıtladı.

Yeni düzenlemeye göre, Chavez'in doğrudan izni olmadan liderin resimleri propaganda amaçlı kullanılamayacak.


Tabandan gelen örgütler Chavez'in kabaca çizilmiş resimlerini hükümet propagandasına destek vermek için kullanıyor.


Ancak Venezuela hükümeti Chavez'in imajını kontrol edebilmek istiyor. Dolayısıyla Chavez'in "isminin, yüzünün ya da görüntüsünün altyapı ve inşat projelerinde, eğitim kurumlarında ya da herhangi bir kamu kurumunda" liderin doğrudan izni olmadan kullanılması yasaklandı.



Uygulama zor olacak

Hükümetin kısıtlamaları hayata geçirmekte zorlanacağı düşünülüyor. Chavez'in resmi Venezuela'da on binlerce bina, pano ve posteri süslüyor.


Liderin resminin yanında ise genellikle sosyalist reformlarının başarısının altını çizen metinler yer alıyor.


Muhalefet, uzun süredir kamusal alanın Chavez yanlısı imgelerle doldurulmasına karşı çıkıyor, ancak hükümetin kararının muhalefeti teskin etme amaçlı olmadığı düşünülüyor.


Çoğu hükümet tarafından desteklenen onlarca Chavez yanlısı grafiti grubunun "Commandante"nin resimlerini yapmayı bırakması ise çok da olası görünmüyor.

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