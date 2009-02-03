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Dünya

Venezuela'da Chavez ile 10. yıl

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ulusal tatil ilan ettiği iktidara gelişinin 10. yıldönümünü kutluyor.

03 Şubat 2009 02:00

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ulusal tatil ilan ettiği iktidara gelişinin 10. yıldönümünü kutluyor. 

Venezuela liderinin, Simon Bolivar'ın mezarı başında başlayan iktidar kutlamalarına Nikaragua, Bolivya ve Honduras gibi Güney Amerika ülkelerinin liderleri de katıldı.

Yıldönümü kutlamaları öncesinde bugün tatil ilan edilen Venezuela'da, Chavez'e desteklerini göstermek üzere kırmızı tişörtler giyen binlerce kişi de kutlamalara katılmak üzere sokaklarda toplandı. Ülkede işyerleri ve okullar da bugün tatil edildi.

İlk olarak 1998 yılında devlet başkanlığına seçilen ve 10 yıllık iktidarı sırasında sosyalist politikaları yürürlüğe koyan Chavez, devlet başkanlığı görevine yeniden seçilebilmesi için gerekli anayasal değişikliğe ilişkin 15 Şubat'ta yapılacak referandum için kampanya yürütüyor. 

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