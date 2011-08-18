-Venezuela'da cezaevinde çatışma CARACAS (A.A) - 18.08.2011 - Venezuela'nın kuzeybatısındaki Cabimas cezaevinde, mahkumlar arasında çıkan çatışmada 7 mahkumun öldü, 37 kişi de yaralandı. Zulia eyaletindeki yerel yetkililer, yaralananlardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti. Yetkililer, ''durumun tamamen kontrol altında olduğunu'' açıkladı. Çatışmanın, iki grubun cezaevinin bir bölümünün kontrolünü ele geçirmek istemesi üzerine çıktığı, bıçak ve ateşli silah kullanıldığı ifade edildi. Venezuela'daki birçok cezaevi gibi Cabimas'da, daha önce de mahkumlar arasında çatışmalar çıkmıştı.