Venezuela'da askeri helikopter düştü: 18 ölü

Venezuela'da, bir askeri helikopterin düştüğü ve 18 askerin öldüğü bildirildi.



Merkezi başkent Caracas'daki Bolivarian Haber Ajansı'nın haberine göre, yaklaşık 2 bin 300 kilometrelik Venezuela-Kolombiya sınırında devriye görevi yapan Mi-35 tipindeki helikopterle öğleden sonra bağlantı kesildi.



Helikopterin El Alto de Rubio kasabası yakınlarında düştüğü ve ölenler arasında bir tuğgeneralin de bulunduğu belirtilen haberde, kaza nedeniyle ilgili açıklama yer almadı.



Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez de konuya ilişkin açıklamasında, helikopterin Kolombiya sınırı yakınında düştüğünü, sözkonusu askerlerin vatanları için öldüklerini belirterek, ailelere başsağlığı diledi.



Açıklamasında, "ABD'nin, Kolombiyalı militanların geçişi konusunda sınır güvenliğinin yeterince sağlanmadığı gerekçesiyle Caracas yönetimini suçladığını" hatırlatan Chavez, "Onlar bizim terörizmle savaşmadığımız söylüyorlar, 18 askerimiz ise sınır devriyesi görevi sırasında ölüyor" dedi.

