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Ekonomi
Deutsche Welle

Venezuela'da asgari ücrete yüzde 50 zam

Ekonomik kriz ve enflasyonla mücadele eden Venezuela'da asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı. Asgari ücrete zam yapıldığını Devlet Başkanı Nicolas Maduro duyurdu.

09 Ocak 2017 18:46

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro pazar günü yaptığı haftalık radyo konuşmasında asgari ücretin aylık 40 bin 683 bolivara çıkarıldığını açıkladı.

40 bin 683 bolivarlık asgari ücret resmi kurda yaklaşık 60 euroya, kara borsada ise yaklaşık 12 euroya karşılık geliyor.

Kararla birlikte ülkede bir yıl içinde beşinci kez asgari ücrete zam yapılmış oldu. Asgari ücret bundan bir yıl önce yaklaşık 10 bin bolivar düzeyindeydi.

Asgari ücrete ek olarak 64 bin bolivar tutarında da gıda yardımı yapılıyor.

Ülkede kamu ve ordu personelinin maaşları da yüzde 50 artırıldı.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre, enflasyonun geçen yıl yüzde 500 seviyesinde seyrettiği Venezuela'da önümüzdeki yıl ise yüzde 2000'i aşması bekleniyor.

Venezuela para bilimi bolivar 2016'da çok büyük oranda değer kaybetti.

Dev bir ekonomik ve siyasi krizin pençesinde olan Venezuela gıda ve temel ihtiyaç maddeleri temini konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle şiddet olaylarına sahne oluyor.

Muhalefet, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevden alınması için aylardır mücadele veriyor. Maduro'nun anayasaya aykırı davrandığını savunan muhalefet, yaşanan ekonomik krizden de devlet başkanını sorumlu tutuyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/epd,BW/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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EkonomikVenezuelaDevlet Başkanı Nicolas MaduroDevlet Başkanı Nikolas MaduroPara FonuWelle Türkçe dpa/epdBW/BÖ

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