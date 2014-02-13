Venezuela'da artan ekonomik sıkıntıyı protesto edenlere polis müdahale etti

Venezuela’da artan gasp olayları ve ekonomik sıkıntıyı protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 2 kişi öldü; 23 kişi yaralandı. Efsanevi lider Hugo Chavez'in 2013'te ölümünden sonra ülke ekonomisinde ciddi bir düşüş meydana gelirken enflasyon rakamları da halkı zor durumda bırakıyor.

Yok denecek kadar azalan un, şeker ve sıvı yağın yüksek fiyata satılması düşük gelirli aileleri düşündürürken, duruma daha fazla tahammül etmek istemeyen çoğunluğu öğrenciden oluşan 50 bine yakın gösterici, sabahın erken saatlerinde hükümeti protesto etmek için başkent Caracas'ın en ünlü meydanlarından biri olan Plaza Venezuela Meydanı’nda toplandı.

Açılan pankartlarla yürüyüşe başlayan muhalif partililer, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun istifasını istedi. Muhalifler, istifa etmediği takdirde Maduro'yu devirmekle tehdit etti.

Devlet Bakanlığı'na yürüyen kalabalığı binanın üst katında izleyen bakan Luisa Ortega Díaz, pencereden el sallayınca ağır hakaret ve küfre maruz kaldı.

Yaklaşık beş saatlik protestonun ardından sakinleşmeyen kalabalığa polis müdahale etti. Bakanlık binasına girmeye çalışan hükümet karşıtı kalabalık ve polis arasında yaşanan kargaşada 2 kişi öldü; 23 kişi yaralandı.

Hükümet karşıtı öğrencilerin temsilcisi, "Bunu sadece özgürlük için yapıyoruz. Bugün 50 bin kişi toplandık. Yarın 200 bin kişi toplanacağız ve bu hükümet devrilinceye kadar devam edeceğiz." dedi.

Bütün Venezuelalılara seslenen sözcü, "Yarın herkes sokaklara insin. Sokakları dolduralım. Geleceğimizi bu hükümetten kurtarıp yeniden inşa edelim" diye konuştu.

Protesto yürüyüşüne katılan öğrencilerden Hercris Perez, "Biz bugün buraya gençler olarak bütün Venezuela adına geldik. Geleceğimizin, sağlığımızın, eğitimimizin, güvenliğimizin garantisini veremeyen ve hakkımızı koruyamayan bu hükümeti protesto ediyoruz. Buna istediklerimizi elde edene kadar devam edeceğiz. Bunu istiyoruz ve gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Fatima Nunes adlı başka bir öğrenci de, "Bugün buraya hazırlıklı geldik. Hakkımızı istemeye geldik. Eğitim, yemek, sağlık ve güvenliğimizi istiyoruz. Hayalini kurduğumuz Venezuela için istediğimiz Venezuela için sokaklara akın ediyoruz ve edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gergin anların yaşandığı yürüyüşün kısa süre içinde 200 bin kişiyle tekrarlanması bekleniyor.

