T24 LogoT24 Logo
Gündem

Venezuela'da 6.4 şiddetinde deprem

Venezuela, 6,4 büyüklüğünde depremle sallandı. İlk belirlemelere göre can kaybı veya ciddi düzeyde bir maddi hasar bulunmuyor.

13 Eylül 2009 03:00

Venezuela, 6,4 büyüklüğünde depremle sallandı. İlk belirlemelere göre can kaybı veya ciddi düzeyde bir maddi hasar bulunmuyor.

Amerikan Jeoloji Enstitüsü (USGS), depremin merkezinin ülkenin önemli petrol ihraç limanlarından Porto Cabello'dan 36 kilometre açıkta, 10 kilometre derinde olduğunu duyurdu.

TSİ 23.10'da meydana gelen deprem tüm ülke genelini etkilerken, yerel televizyonlar kimi bölgelerde artçı şokların meydana geldiğini bildirdiler. Deprem sırasında halkın binaları boşalttığı, kimi yerlerde enerji kesintileri meydana geldiği de gelen haberler arasında.

Ancak ilk belirlemelere göre can kaybı veya ciddi düzeyde bir maddi hasar bulunmuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24