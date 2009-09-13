Venezuela'da 6.4 şiddetinde deprem

Venezuela, 6,4 büyüklüğünde depremle sallandı. İlk belirlemelere göre can kaybı veya ciddi düzeyde bir maddi hasar bulunmuyor.

Amerikan Jeoloji Enstitüsü (USGS), depremin merkezinin ülkenin önemli petrol ihraç limanlarından Porto Cabello'dan 36 kilometre açıkta, 10 kilometre derinde olduğunu duyurdu.



TSİ 23.10'da meydana gelen deprem tüm ülke genelini etkilerken, yerel televizyonlar kimi bölgelerde artçı şokların meydana geldiğini bildirdiler. Deprem sırasında halkın binaları boşalttığı, kimi yerlerde enerji kesintileri meydana geldiği de gelen haberler arasında.



Ancak ilk belirlemelere göre can kaybı veya ciddi düzeyde bir maddi hasar bulunmuyor.