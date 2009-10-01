Venezuela'da 150 öğrenci açlık grevinde







Venezuela'da 150 kadar öğrenci, Amerikan Devletler Örgütü'nden (OAS) bir komisyonun insan haklarını incelemek üzere ülkelerine gelmesi için açlık grevi yapıyor.



Öğrencilerden 80 kadarının, başkent Caracas'taki OAS bölge merkezinin önünde, geri kalanlarının da diğer kentlerde açlık grevi yaptığı, başkentteki açlık grevine katılan 6 öğrencinin ise sağlık durumlarındaki kötüleşme yüzünden hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Eğitim Bakanı Hector Navarro ise öğrencilerin açlık grevini “medyatik montaj” olarak değerlendirdi ve “halkın bu eylemlerle manipüle edilmesinin önlenmesinin önemli olduğunu” söyledi.



Eylemin, ağustos ayında gözaltına alınan öğrenci lideri Julio Cesar Rivas'a destek amacıyla geçen hafta başlatıldığı, önceki gün serbest bırakılan Rivas'ın da açlık grevi yapan arkadaşlarına katıldığı kaydedildi.

