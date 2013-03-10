T24 LogoT24 Logo
Dünya

Venezuela yeni liderini arıyor

Venezuela Seçim Komisyonu kararını açıkladı. Hugo Chavez’in halefinin belirleneceği devlet başkanlığı seçimi 14 Nisan’da yapılacak

10 Mart 2013 17:21

Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşen Hugo Chavez'in ölümünün ardından Venezuela yeni liderini arıyor.

Devlet başkanlığı seçiminin 14 Nisan'da yapılacağını açıklayan Venezuela Seçim Komisyonu, devlet başkanlığına aday olacak isimlerin 10 – 11 Mart tarihlerinde başvuruda bulunabileceklerini duyurdu.

 

'Maduro da aday'

 

Devlet başkanlığı görevini Chavez'in ölümünün ardından üstlenen Devlet Başkan Yardımcısı Nicolas Maduro, seçimler yapılıncaya kadar bu görevi geçici olarak yürütecek. Maduro, geçici devlet başkanı olarak yemin ederken seçimlerin geciktirilmeden yapılması çağrısında bulunmuştu.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan haberde, Maduro'nun, iktidardaki Birleşik Sosyalist Parti‘nin (PSUV) devlet başkanı adayı olması beklenirken, muhalefetin de Miranda Eyaleti Valisi Henrique Capriles'i aday göstereceği tahmin ediliyor.

 

'Chavez'in vasiyeti'

 

7 Ekim'deki seçimleri kazanan Chavez, kanser hastalığının nüksetmesi üzerine Küba'da dördüncü kez ameliyat edilmiş ve 10 Ocak'taki yemin törenine katılamamıştı.
Chavez, ameliyattan önce bazı yetkilerini Maduro'ya devretmiş ve kendisine bir şey olması durumunda yerine Maduro'nun geçmesini vasiyet etmişti.

ETİKETLER

hugo chaveznicolas madurovenezueladevlet başkanıseçim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24