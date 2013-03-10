Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşen Hugo Chavez'in ölümünün ardından Venezuela yeni liderini arıyor.

Devlet başkanlığı seçiminin 14 Nisan'da yapılacağını açıklayan Venezuela Seçim Komisyonu, devlet başkanlığına aday olacak isimlerin 10 – 11 Mart tarihlerinde başvuruda bulunabileceklerini duyurdu.

'Maduro da aday'

Devlet başkanlığı görevini Chavez'in ölümünün ardından üstlenen Devlet Başkan Yardımcısı Nicolas Maduro, seçimler yapılıncaya kadar bu görevi geçici olarak yürütecek. Maduro, geçici devlet başkanı olarak yemin ederken seçimlerin geciktirilmeden yapılması çağrısında bulunmuştu.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan haberde, Maduro'nun, iktidardaki Birleşik Sosyalist Parti‘nin (PSUV) devlet başkanı adayı olması beklenirken, muhalefetin de Miranda Eyaleti Valisi Henrique Capriles'i aday göstereceği tahmin ediliyor.

'Chavez'in vasiyeti'

7 Ekim'deki seçimleri kazanan Chavez, kanser hastalığının nüksetmesi üzerine Küba'da dördüncü kez ameliyat edilmiş ve 10 Ocak'taki yemin törenine katılamamıştı.

Chavez, ameliyattan önce bazı yetkilerini Maduro'ya devretmiş ve kendisine bir şey olması durumunda yerine Maduro'nun geçmesini vasiyet etmişti.