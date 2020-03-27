Venezuela lideri Maduro'dan Trump'a tepki: 19. yüzyılın ırkçı kovboyları gibi savaşmaya hazır olan devrimcilerin başına ödül koyuyorlar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin kendisinin yakalanması veya tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında 15 milyon dolar ödül koymasına sert tepki gösterdi.

Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı kurulan komisyon toplantısında açıklamalarda bulundu.

Nicolas Maduro, "Donald Trump hükümeti, aşırı derecede bağnaz, bayağı, sefil bir hareketle bir dizi sahte suçlama başlattı. Tıpkı 19. yüzyılın ırkçı kovboyları gibi savaşmaya hazır olan devrimcilerin başına ödül koyuyorlar. Sen sefil birisin Donald Trump. O sadece ırkçı ve üstünlük yanlısı davranmıyor, uluslararası ilişkileri bir zorba gibi yönetiyor." ifadelerini kullandı.

Alcala başarısız olduğu için ödül koyuldu

Maduro, silahlı eylem yapılması amacıyla Venezuela'ya silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala'nın başarısız olması nedeniyle ABD tarafından yakalanmak istendiğini, bu nedenle ödül konulduğunu savundu.

Eski Tümgeneral Alcala'nın askeri geçmişi hakkında değerlendirmelerde bulunan Maduro, "Çok sevilen bir askeri hayatı yoktu çünkü halkı küçümsüyordu. Onun uyuşturucu kaçakçılarıyla fotoğraflarını gördük, hakkında soruşturma başlatıldı ve ülkeden kaçtı. ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin kölesi oldu, ona bu (Venezuela'ya silah göndermesi)şekilde görevler verdiler. O da, Guaido ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı." şeklinde konuştu.

ABD Adalet Bakanlığı "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu" gerekçesiyle Maduro ile Venezuela yönetimindeki bazı kişiler hakkında iddianame hazırladığını, Maduro'nun yakalanması veya tutuklanması için 15, diğer 4 kişi için de 10 milyon dolar ödül koyduğunu açıklamıştı.

ABD'nin yakalanması için ödül koyduğu eski Tümgeneral Alcala, Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında Venezuela'da silahlı eylem yapılması amacıyla muhalif lider Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.

Guaido ve ABD'nin yakalanması için ödül koyduğu generale soruşturma

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, muhalif lider Juan Guaido ile Venezuela'da hükümet karşıtı silahlı eylem planladığını duyuran eski Tümgeneral Cliver Alcala Cordones hakkında darbe girişimi suçundan soruşturma açıldığını duyurdu.

Başsavcı Saab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Alcala'nın, ABD'nin de desteğiyle Guaido'nun, Venezuela'da silahlı eylem planlandığını hatırlattı.

Eylem için Venezuela'ya gönderilen 500 bin dolar değerindeki silahların Kolombiya'da ele geçirildiğini belirten Saab, Guaido ve Alcala hakkında darbe girişi suçundan soruşturma başlatıldığını kaydetti.