Venezuela halkı, sokakları doldurdu

Chavez'in uğurlama töreni yerel saatle sabah 08.00'da Deniz Kuvvetlerince onuruna atılan 21 pare top atışıyla başladı. Bolivarcı liderin naaşı saat 10.00'da yapılan dini törenin ardından Caracas Askeri Hastanesi'nden alınarak, Fuerte Tiuna Askeri Akademisi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Hugo Chavez'in annesi Elena Frias ve kızları Maria Gabriela ve Rosa İnesle birlikte Başkan Yardımcısı Nicolas Maduro ve Ulusal Meclis Başkanı Diosdado Cabello, cenaze kortejinin başında yer aldılar.

Caracas sokaklarında yüzbinlerce Venezuela'nın eşliğinde getirilen Chavez'in cenazesi marşlar eşliğinde askeri akademiye ulaştırıldı. Katolik adetlerine göre tabutunun cuma gününe kadar yakınlarının ve halkın ziyaretine açık olacağı katafalka yerleştirildi.

'Güney Amerikalılar Chavez'e ağlıyor'

Chavez'in ölümünün ardından Latin Amerika ülkeleri başkanları peşpeşe üçer günlük yas ilan etti. Arjantin ve Ekvador'un ardından Brezilya, Şili, Bolivya, Uruguay, Dominik Cumhuriyeti ve Küba'da yas ilan edildi. Bölgedeki tüm televizyonlar tüm gün yayınlarını Chavez'e ayırırken, Caracas'taki törenler canlı yayınlanıyor. Arjantin devlet televizyonu Canal 7'de canlı yayına çıkan Plaza de Mayo Anneleri Başkanı Hebe de Bonafini, göz yaşları içinde Chavez'i anlattı. Binlerce Arjantinli ellerinde Arjantin ve Venezüela bayraklarıyla, Venezüela konsolosluğuna yürüdü.

Venezuela konsoloslukları yirmi dört saat ziyaretçilere açıldı. Bölge ülkelerde yaşayan Venezüela vatandaşları ve Chavez'e saygılarını sunmak isteyen yerel halk konsolosluklar önünde kuyruklar oluşturuyor. Twitter'da da #vivaChavezporsiempre hashtag'i trend topic oldu.

'Latin lider cenazede hazır bulunacaklar'

Latin Amerika liderleri peşpeşe Hugo Chavez'in cenazesine katılmak için Venezuela'ya gittiler. Güney Amerika liderlerinin politik olarak benzer düşüncede olmalarının yanında aynı zamanda iyi arkadaş olarak biliniyorlar. Özellikle Chavez, Arjantin eski başkanı merhum Nestor Kirchner ve Brezilya eski Başkanı Lula da Silva'nın dostlukları göz önünde olanıydı. Caracas'a ilk ulaşan başkan Cristina Fernandez Kirchner oldu yanında dostluğun simgesi olarak aynı uçakta götürdğü Uruguay Başkanı Jorge Mujica ve eşi Lucia Topolansky'yle birlikte. Daha sonra Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Caracas'a ulaştı.

Brezilya Devlet Başkanı Dilma Roussef, Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, Nicaragua'nın sandinist başkanı Daniel Ortega ve bölgenin en büyük gerilla örgütü FARC ile bugünlerde müzakere masasına oturabilmelerinin Chavez'in yardımları sayesinde olduğunu söyleyen Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos cenazede katılacaklarını açıkladılar.

'Bundan sonra ne olacak?'

Venezuela anayasasına göre, devlet başkanı öldüğünde otuz gün içerisinde seçimlere gidilmesi gerekiyor. Dışışleri Bakanı Elias Jaua, yasal sürecin işleyeceğini, Başkan Yardımcısı Nicolas Maduro'nun Başkan Vekili olarak seçimler için yasal süreci başlatacağını söyledi.

Hugo Chavez iki seneyi aşkın süredir devam eden kanserle mücadelesinin ardından salı günü Caracas saatiyle 16:25'te hayata gözlerini yumdu. 2011'de yakalandığını açıkladığı pelvis kanseri nedeniyle Küba'da üç kez peşpeşe ameliyat olmuş, Ekim 2012 seçimleri öncesinde tamamen iyileştiği açıklanmıştı. %54'lik oy oranıyla kazandığı seçimlerden sonra, yemin törenine katılamadan geçen Aralık ayında yeniden ameliyat olmak için Havana'ya gitmiş, oradaki tedavisinin ardından 18 Şubat günü ülkesi Venezüela'ya dönmüştü. Döndüğü gün “Yeniden anavatan Venezüela'ya döndük. Tanrıya şükürler olsun, teşekkürler sevgili halkım! Burada tedaviye devam edeceğiz” tweeti atan Chavez, çok sevdiği ülkesinde ancak iki hafta daha yaşabildi.