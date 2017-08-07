Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya isyan eden 'Yüzbaşı' Juan Caguaripano kimdir?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı pazar günü "silahlı bir direniş" başlattığını açıklayan grubun lideri olduğu düşünülen ve kendini "Yüzbaşı" olarak tanıtan 41 yaşındaki Juan Caguaripano, manifestolarını ülkede "anayasal düzeni geri getirmek için sivil ve askeri bir eyleme geçtiklerini" açıkladı.

Görüntülerde, Caguaripano'nun etrafında askeri üniformalı silahlı bir grup görülüyordu.

Aynı saatlerde ise Venezuela hükümeti, kuzeydeki Valencia kentinde bulunan bir askeri üssü hedef alan "bir paramiliter terör saldırısı" girişiminin yapıldığını ancak başarısız olduğunu açıklıyordu.

Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı. Yedi isyancı gözaltına alınırken, 10 şüpheli de kayıplara karıştı.

Haberin duyulmasının ardından basın organları, bu isyanın arkasında Caguaripano'nun olduğunu bildirmeye başladı.

Ancak ne ordunun ne de Maduro'nun açıklamalarında Caguaripano'nun adı geçti.

Yakalanan isyancıların toplu fotoğrafında da Caguaripano yer almıyordu.

"David Carabobo Operasyonu'nun komutanıyım"

İspanyolca yayın yapan BBC Mundo'nun haberine göre, sosyal medyada dolaşan görüntülerde Caguaripano,yüzbaşı olarak tanıtmasının yanı sıra Valencia'da bulunan 41'inci Zırhlı Tugay'ın düzenlediği "David Carabobo Operasyonu"nun da komutanı olarak tanıtıyor.

Caguaripano, düzenlediği saldırının söz konusu tugayın "subay ve erleri" tarafından desteklendiğini ve çok sayıda askerin görev aldığını öne sürüyor.

Muhalifler bu görüntülerde geçici hükümetin acil olarak kurulması ve ülkenin büyük bir "yıkımdan" kurtarılması gerektiğini söylüyor.

Açıklamalarda Caguaripano'nun adı geçmedi ancak Valencia'daki üste saldırı girişiminde bulunanların 41'inci Zırhlı Tugay'a mensup askerler olduğu belirtildi.

Ordu, Valencia Üssü'ne saldırdığı iddia edilen 'isyancılar' için operasyon başlattı.

Venezuela basınına göre, hükümete karşı ayaklanma başlatacağından şüphe edilen Caguaripano, 2014'te ordudan atıldı ve ardından Panama'ya kaçtı.

Aynı yıl ABD merkezli CNN televizyonuna İspanyolca röportaj veren Caguaripano, kendisinin kayıp olduğunun söylendiğini ancak halen yüzbaşılık görevini sürdürdüğünü ifade etti.

Bu röportajda, Caguaripano, Venezuela ordusu içindeki "usulsüzlüklere" on yıldır başkaldırdığını, bu nedenle "istenmeyen adam" ilan edildiğini söyledi.

Pazar günü Venezuela ordusu, ayaklanma girişimi sonrası yaptığı açıklamada adını vermedi ancak yapılan tarif Caguaripano'ya işaret ediyordu.

Ordunun açıklamasında, 2014'te "ülkeye ihanet ve isyan" suçlamasıyla görevine son verilen bir "düşük rütbeli bir subayın" gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan, bu şüphelinin Panama'da değil, Miami'de korunma altında yaşadığı belirtildi. Caguaripano'nun "ayaklanma başlattığını" söylediği videosu dışında başka bir görüntüsü de henüz yayınlanmış değil.

Kısacası videoda görülen Caguaripano'nun kimliği, ayaklanma girişimiyle bağlantısı ve nerede olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.