Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Sputnik V dünyanın en güvenli aşısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya'nın Sputnik V Koronavirüs aşısı hakkında "Dünyadaki en güvenli aşı" dedi.
Sputnik'in aktardığı habere göre, ülkesinin sağlık yetkilileri ile yaptığı haftalık toplantıda, Rus Koronavirüs aşısı Sputnik V'nin vücuda sağladığı yüksek koruma seviyesine dikkat çeken Venezuela lideri Maduro, "Sputnik V dünyadaki en güvenli aşı" dedi.
Daha önce Caracas ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Venezuela'da Sputnik V üretimi konusunda anlaşma imzalamışlardı.
Sputnik V, Rus Gamaleya Merkezi tarafından geliştirildi ve geçen yılın ağustos ayında Rusya’da kullanım için onaylandı. Klinik çalışmaların üçüncü aşamasında etkinliği 91.6 olarak belirlenen Sputnik V aşısının aynı zamanda mutasyona uğramış yeni Koronavirüs türlerine karşı da aynı derecede etkili olduğu kanıtlandı. Aşının çalışmalarının sonuçları tıp dergisi Lancet tarafından da yayınlandı.
Sputnik V hâlihazırda Belarus, Arjantin, Paraguay, Macaristan, BAE, Cezayir, Sırbistan, Venezuela, Gine, Tunus, Ermenistan, Lübnan ve Bosna Hersek'te tescillendi.