Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun oğlu Sputnik aşısı oldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun oğlu ve Ulusal Meclis milletvekili Nicolas Maduro Guerra’nın Rusya'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısı Sputnik V ile aşılandığı öğrenildi.
Rusya'nın Caracas Büyükelçisi Sergey Melik-Bagdasarov, Maduro’nun oğlu ve Ulusal Meclis milletvekili Nicolas Maduro Guerra’nın Rusya’nın geliştirdiği Koronavirüs aşısı Sputnik V’nin faz 3 testlerine katılarak aşıyı yaptırdığını belirtti.
Twitter hesabından açıklama yapan Rus Büyükelçi, “Yeni seçilen milletvekili Nicolas Maduro Guerra’nın dünyanın Covid-19’a karşı ilk Rus aşısı olan Sputnik V'nin klinik denemelerinin üçüncü aşamasına katıldığına tanık olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini paylaştı.
Venezuela, Rusya’da geliştirilen Koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi ekim ayının ortalarında test etmeye başlamıştı. Aşının Venezuela'da üretimi de planlanıyor.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, toplu aşılamanın büyük bir olasılıkla nisanda başlayacağını belirtmişti.