Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Darbeyi bozguna uğratacağız

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, son günlerde ülkede devam eden siyasi krize ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada "Darbeyi bozguna uğratacağız. ABD ile diplomatik ilişkilerimizi kestik ama diğer ilişkilerimiz devam edecek'' ifadesini kullandı.

İnternetten canlı yayınlanan basın toplantısında konuşan Maduro, Venezuela'daki başarısız bir darbe girişimine değindi. Maduro, "Darbeyi bozguna uğratacağız" dedi.

Kendini geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guiado'yu tanıdığını duyuran ABD'yi de hedef aldı. ABD ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyuran Maduro, "Ancak diğer ilişkilerimiz sürecek" dedi.

ABD'nin diplomatlarının hafta başında Venezuela'yı terk etmesini beklediğini söyledi.

Ne olmuştu?

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun 2018 yılında gerçekleşen ve muhalefetin boykotu nedeniyle katılım oranın yüzde 50’nin altında kaldığı seçimlerde yeniden seçilmesi, Maduro yönetiminin meşruiyetinin tartışılmaya başlamasına neden oldu. Hükümetin giderek ağırlaşan ekonomik kriz karşısında yetersiz kalan politikaları ülkedeki muhalefeti de harekete geçirdi.

Siyasi krizler nedeniyle iki parlamentonun bulunduğu ülkede, muhalefetin çoğunluğunu oluşturduğu Ulusal Meclis, 10 Ocak’ta yemin ederek ikinci dönemine başlayan Maduro’yu tanımayacağını duyurdu.

Ardından Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio, 23 Ocak’ta bir açıklama yaparak Anayasa’nın 233. maddesi uyarınca kendini geçici devlet başkanı ilan ettiğini duyurdu. Bu açıklamadan yalnızca birkaç dakika sonra bir mesaj paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, Guadio’yu tanıdığını ilan etti.

ABD’nin ardından Kanada, Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Paraguay gibi çok sayıda ülke Guadio’yu tanıdığını bildirirken, Türkiye, Rusya, Çin, Meksika, Bolivya gibi ülkeler Maduro’ya destek verdi.

Yabancı ülkelerin de Venezuela konusunda iki kampa bölünmesi krize uluslararası boyut kazandırdı. Giderek tırmanan siyasi krizde, nasıl bir tutum takınacağı tartışılan Venezuela Ordusu şimdiye kadar hükümetten yana bir tutum takındı.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, 8 ordu komutanıyla birlikte televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında, Guaidó'nun "darbe" yaptığını belirterek, Maduro'ya sadık kalacaklarını söyledi. Ancak ordunun komuta kademesinin Maduro'ya sadık isimlerden oluşmasına karşın özellikle alt rütbelerdeki subayların ekonomik sıkıntılardan dolayı mevcut gidişattan memnun olmadığı da ifade ediliyor.