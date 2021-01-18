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Dünya

Venezuela'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir haftalık karantina ilan edildi

Yakında Koronavirüs'e karşı aşılamaya başlamayı hedeflediklerini, şimdiye kadar virüsle başarılı şekilde mücadele ettiklerini belirten Maduro, halktan tedbiri elden bırakmamasını istedi

18 Ocak 2021 22:30

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması nedeniyle ülke genelinde bir haftalık karantina ilan edildi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadele amacıyla 18-24 Ocak'ta ülkede "radikal" bir karantina uygulanacağını belirterek, "Bu haftadan itibaren herkesi dikkatli, bilinçli, müşterek, sosyal bir şeklide kurallara uymaya davet ediyorum. Bu metodun adı 7+7 sistemidir. Acil ihtiyaçlarınızda iyi korunarak dışarı çıkın ve güvenli şekilde eve dönün." ifadelerini kullandı.

Yakında Koronavirüs'e karşı aşılamaya başlamayı hedeflediklerini, şimdiye kadar virüsle başarılı şekilde mücadele ettiklerini belirten Maduro, halktan tedbiri elden bırakmamasını istedi.  

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